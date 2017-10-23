Названа команда года по версии FIFPro

Оглашен состав символической сборной 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Отметим, что в команду вошли пять футболистов «Реала», действующего победителя Лиги чемпионов.
Символическая сборная-2017 по версии FIFPro: Джанлуиджи Буффон («Ювентус») – Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Серхио Рамос, Марсело – Лука Модрич, Тони Кроос (все – «Реал»), Андрес Иньеста – Лионель Месси (оба – «Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Неймар («Барселона»/«ПСЖ»).
Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан получил награду лучшему тренеру 2017 года по версии ФИФА.
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Он уже на автомате туда попадает.. где объективность ?
Чем Каземиро не угодил? Де Брюйне? Канте?
Он уже на автомате туда попадает.. где объективность ?
Чем Каземиро не угодил? Де Брюйне? Канте?