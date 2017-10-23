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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:00 Матч завершен Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол
22:00 68’ Депортиво 1:1 Жирона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
19:30 Матч завершен Локомотив М 2:0 Краснодар
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 14 тур
12:00 Матч завершен Локомотив (мол) 0:1 Краснодар (мол)
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Названа команда года по версии FIFPro

сегодня, 22:38

Оглашен состав символической сборной 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Отметим, что в команду вошли пять футболистов «Реала», действующего победителя Лиги чемпионов.

Символическая сборная-2017 по версии FIFPro: Джанлуиджи Буффон («Ювентус») – Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Серхио Рамос, Марсело – Лука Модрич, Тони Кроос (все – «Реал»), Андрес Иньеста – Лионель Месси (оба – «Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Неймар («Барселона»/«ПСЖ»).

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан получил награду лучшему тренеру 2017 года по версии ФИФА.

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Все комментарии
zim289 ответил Fantomas1
сегодня в 23:21
Fantomas1:
Сколько сливочных то впихнули))) Смешно)) Там вообще кроме Модрича может никто в футбол играть то не умеет
Погугли: какая команда выигрывала ЛЧ 2 раза подряд за последние 2 года.
После этого многое должно быть понятно.
da da da ответил Чупакабра
сегодня в 23:15
Чупакабра:
Хави себе всю концовку подпортил, если бы не ушел в Аль-чтототам то по сей день бы попадал в сборную года в тройку лучших и т д по накатанной как говорится. Даже после завершения карьеры.)
согласен,он за сезон в Катаре стату имеет как Модрича за всю карьере в Реале.
думаю и сейчас в Испании играя с Барсу смог бы делать в среднем по 10 ГП и 5 голов,да и можно было бы и номинировать со спокойно душой,а то суют хорвата который на пике карьеры делает 4 результатиных действия за целый год.))
juvenale
сегодня в 23:10
Иньеста это жесть конечно,при живом Каземиро
da da da
сегодня в 23:09
интересно,сочтут ли за честь Кросс и Модрич почистить бутсы и постирать гетры Иньесте?))
Чупакабра
сегодня в 23:08
Хави себе всю концовку подпортил, если бы не ушел в Аль-чтототам то по сей день бы попадал в сборную года в тройку лучших и т д по накатанной как говорится. Даже после завершения карьеры.)
Ronаldо
сегодня в 23:06
Иньестя уже мешок,а Можрич до сих пор моторит)))
Fantomas1
сегодня в 23:04
Кросу и Модричу до Иньесты как Сапогову до Пеле раком
marvel777 ответил Serge Boykov
сегодня в 23:04
Serge Boykov:
Один в один команда года по версии ФИФА! Мбапе и Дибала лучше сезон провели,чем Неймар и Месси
это вроде одно и тоже по крайней мере раньше было FIFA FIFPro World team of The Year
ATG
сегодня в 23:04
как фан Иньесты очень удивился когда тут его увидел. Не наиграл он явно на попадание в этот список. за остальных говорить ничего не буду
Serge Boykov
сегодня в 23:01
Один в один команда года по версии ФИФА!
Мбапе и Дибала лучше сезон провели,чем Неймар и Месси
neomessi
сегодня в 22:59
У кого то горит от великого Иньесты )))))
Evgeny Moreman
сегодня в 22:58
Кого не поставь в эту сборную всем знатокам футбола и домохозяйкам не угодишь.
Ronаldо
сегодня в 22:57
Иньеста давно уже мешок,хотя в ровесник Модрича)
cevin cigan ответил Fantomas1
сегодня в 22:57
Fantomas1:
Тут должны быть Суарес, Пике, Бускетс, Тер Штеген, где они??????
Где? Запасаются огнетушителями! Сейчас Рон получит приз!
Dominators
сегодня в 22:55
А наши где ...Ну ничего ..Мы себя в этом году покажем ...Вот возьмет Зенит ЛЕ и будет в составе сборной следующего года 5 игроков Зенита . Вот только усилится нужно и прикупить пару тройку десятков игроков . В России всех уже купили , разве еще Миранчук остался , так лучше сразу обоих взять . Думаю стоит прошерстить побережье Бразилии ,особенно обратить внимание на пляжи .. Ведь денег хватает и по ФФП все хорошо . Руководство обещало футболок на 600 -700 млн продать . Как там говорят в Питере ,-
** Ведь мы Зенит и нам это все нравится** .
Fantomas1
сегодня в 22:54
Тут должны быть Суарес, Пике, Бускетс, Тер Штеген, где они??????
shur ответил Robbaggio
сегодня в 22:54
Robbaggio:
А Кроос?
...каюсь,за этой итало-французо-испанской бандой немецкого хава и не заметил,все равно маловато будет!!!
Особенный 2 ответил cevin cigan
сегодня в 22:53
cevin cigan:
Это чтобы барсуки в очередной раз не разнылись.(а то опять не приехали бы на церемонию)
так могли и не приходить, ладно месси пиар-проект фифа.. но Иньеста вообще уже перебор
Fantomas1
сегодня в 22:52
Сколько сливочных то впихнули))) Смешно)) Там вообще кроме Модрича может никто в футбол играть то не умеет
benderivan
сегодня в 22:52
Ну и бред, сборная самых распиаренных футболистов, но уж точно никак не лучших в этом году, за исключением нескольких
da da da
сегодня в 22:51
Кроссу и Модричу наверно за честь находится рядом с Иньестой,мож он им и автограф выпишет после церемонии?
GooSe25
сегодня в 22:50
Мда, Реал-Юве-барса/псж. Больше команд не играло в футбол ..)))) сомнительно и не очень объективно . И , ключевой вопрос , а где же Дзюба?
dimagas1
сегодня в 22:50
Иньеста и Неймар левак в этом топе.
susanin ultrazenith
сегодня в 22:49
А где Луис Суарес???
cevin cigan ответил Особенный 2
сегодня в 22:49
Особенный 2:
Просто объясните пожалуйста почему там находится Иньеста? Он уже на автомате туда попадает.. где объективность ? Чем Каземиро не угодил? Де Брюйне? Канте?
Это чтобы барсуки в очередной раз не разнылись.(а то опять не приехали бы на церемонию)
Robbaggio ответил shur
сегодня в 22:48
А Кроос?
MaxForCSKA
сегодня в 22:48
Иньеста явно лишний, он уже давно не тот
shur
сегодня в 22:46
...ни одного арийца,вопрос...так с будущими (возможно) чемпионами мира не поступают???!!!
Особенный 2
сегодня в 22:43
Просто объясните пожалуйста почему там находится Иньеста?
Он уже на автомате туда попадает.. где объективность ?
Чем Каземиро не угодил? Де Брюйне? Канте?
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