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Жиру - автор самого красивого гола года

сегодня, 22:01

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру получил премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года. Жиру забил мяч пяткой в ворота «Кристал Пэлас», 

Помимо француза на награду претендовали голкипер клуба «Бароки» из ЮАР Оскарине Масулуке, а также нападающая сборной Колумбии (U17) Дейна Кастельянос.

Напомним, что в прошлом году автором самого красивого гола года по версии ФИФА стал игрок малазийского клуба «Пулау Пинанг» Фаиз Субри.

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Все комментарии
cska1948 ответил 4ever Ars
сегодня в 22:59
4ever Ars:
По любому мячу можно отработать удар))) Просто это все происходит на подсознательном уровне: мозг рассчитывает траекторию мяча, и с какой силой и как нужно ударить, чтобы он полетел в нужном направлении. И чем больше практики, чем больше человек пинает мяч, тем больше вероятность, что в нужный момент все сработает удачно) Да, не всегда мяч попадает туда, куда игрок целится, но это же не значит, что игрок вообще не целится))) Специально ли Жиру так играл? - Думаю, специально. Хотел ли он попасть (целился) в ворота? - Несомненно. Ну а то, что в девятку от перекладины - это уже доля везения)
Согласен, технику удара можно отработать, но думаю что меткость удара по летящему мячу отработать невозможно. А как можно прицельно ударить пяткой вообще не представляю! Пяткой можно ударить в сторону ворот, а там уже как повезёт. Ему повезло - ПОПАЛ!
la-respect0
сегодня в 22:58
Гол как гол.Вон у Ибры таких штук десять накопится)
cska1948 ответил Шуnя771
сегодня в 22:57
Шуnя771:
Когда то, в 80-ые годы прошлого века))) в свободное время играли 3х3 на "малой арене) Кубанского госуниверситета... После игры я и товарищ остались "попинать" просто по воротам... С большого поля пришел поджарый парень, понабивал мяч, побил по воротам и попросил подать (короткие) угловые... При хорошем (относительно) "навесе" 100% бил в створ ворот... Мы пошутили: - А по заявке (в "девятины") - Попробуем, размялся хорошо.. Блин, мы были в шоке, бросал как рукой, хотя были и перекладины со штангой, но в районе "9"! Мне сразу показалось, что где то я его видел... С товарищем ходили на футбол, "Кубань" играла в Высшей лиге СССР вначале 80-ых, потом 1-я лига... И смотрим под футбольный марш бежит и наш экзаменуемый - Николай Колесов... Очень много забивал мячей, в том числе и "с лета"!)
Вот именно, что в "районе" и это на тренировке, которая не идёт в сравнение с игрой, когда тебе в затылок дышит соперник. Я вот помню, когда в игре с канадцами, Фирсов поехал на смену и чтобы избавиться от шайбы, находясь в средней зоне, он просто, как совковой лопатой, бросил шайбу в сторону ворот канадцев, не глядя на ворота, а шайба влетела в ворота! Потом, на тренировках, он сам и другие наши хоккеисты пытались повторить этот бросок, но ни у кого и близко не получилось исполнить то, что получилось в игре.
YRunner
сегодня в 22:56
Молодец салат! Поздравляем тебя от души!
MaxForCSKA ответил Red-green-Hooligans
сегодня в 22:52
Red-green-Hooligans:
Гол Мхитаряна эффектнее как по мне, но и Жиру красава конечно!
Мхитарян из офсайда забил
4ever Ars ответил Lazio-Kiev
сегодня в 22:48
Lazio-Kiev:
Неплохой скорпион. Но настоящий шедевр - это гол Ламелы. Подчеркиваю- не случайный! https://www.youtube.com/watch?v=dAZ8QwHDiWo

Тоже не случайно, но на тренировке) Сразу вспомнился))
4ever Ars ответил cska1948
сегодня в 22:46
cska1948:
Привет, Олег! На мой скромный взгляд отработать можно только удар по неподвижному мячу и тот не всегда получается. А в ударе по летящему мячу всегда присутствуют два варианта-попал или не попал. И когда комментаторы говорят, что игрок слёту метил именно туда, куда попал, я улыбаюсь.
По любому мячу можно отработать удар))) Просто это все происходит на подсознательном уровне: мозг рассчитывает траекторию мяча, и с какой силой и как нужно ударить, чтобы он полетел в нужном направлении. И чем больше практики, чем больше человек пинает мяч, тем больше вероятность, что в нужный момент все сработает удачно)
Да, не всегда мяч попадает туда, куда игрок целится, но это же не значит, что игрок вообще не целится))) Специально ли Жиру так играл? - Думаю, специально. Хотел ли он попасть (целился) в ворота? - Несомненно. Ну а то, что в девятку от перекладины - это уже доля везения)
Шуnя771 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 22:45
Lazio-Kiev:
Неплохой скорпион. Но настоящий шедевр - это гол Ламелы. Подчеркиваю- не случайный! https://www.youtube.com/watch?v=dAZ8QwHDiWo
Да!

Тоже украшение подобных "конкурсов"!)
Lazio-Kiev
сегодня в 22:41
Неплохой скорпион. Но настоящий шедевр - это гол Ламелы. Подчеркиваю- не случайный!
4ever Ars ответил Fantomas1
сегодня в 22:37
Fantomas1:
мой Месси забивал намного круче
Твой?))))
Шуnя771 ответил cska1948
сегодня в 22:37
cska1948:
Привет, Олег! На мой скромный взгляд отработать можно только удар по неподвижному мячу и тот не всегда получается. А в ударе по летящему мячу всегда присутствуют два варианта-попал или не попал. И когда комментаторы говорят, что игрок слёту метил именно туда, куда попал, я улыбаюсь.
Когда то, в 80-ые годы прошлого века))) в свободное время играли 3х3 на "малой арене) Кубанского госуниверситета... После игры я и товарищ остались "попинать" просто по воротам... С большого поля пришел поджарый парень, понабивал мяч, побил по воротам и попросил подать (короткие) угловые... При хорошем (относительно) "навесе" 100% бил в створ ворот... Мы пошутили:
- А по заявке (в "девятины")
- Попробуем, размялся хорошо..
Блин, мы были в шоке, бросал как рукой, хотя были и перекладины со штангой, но в районе "9"!
Мне сразу показалось, что где то я его видел...
С товарищем ходили на футбол, "Кубань" играла в Высшей лиге СССР вначале 80-ых, потом 1-я лига... И смотрим под футбольный марш бежит и наш экзаменуемый - Николай Колесов... Очень много забивал мячей, в том числе и "с лета"!)
Fantomas1
сегодня в 22:30
мой Месси забивал намного круче
cevin cigan ответил cska1948
сегодня в 22:24
cska1948:
Да, осознано, но только повторить осознано он это уже не сможет. Вообще, как правило, самые красивые голы забиваются случайными ударами, которые повторить не возможно
В принципе,там нет ничего сложного в исполнении(как и удар через себя,ножницы,рабона и тд),только вот не всё залетает-это точно......тут я согласен.
starche
сегодня в 22:20
Оригинальный голешник!
cska1948 ответил cevin cigan
сегодня в 22:18
cevin cigan:
Может и повезло,но то что он осознано исполнял-это без сомнений!
Да, осознано, но только повторить осознано он это уже не сможет. Вообще, как правило, самые красивые голы забиваются случайными ударами, которые повторить не возможно
cska1948 ответил Шуnя771
сегодня в 22:16
Шуnя771:
Привет Володя! Через себя удар отработать можно, а это... Типа... Зайди в топ https://www.soccer0010.com/game/league/1018870.shtml?comment=27375859comment-27375859 и под таблицей прогнозов посмотри видео...)
Привет, Олег! На мой скромный взгляд отработать можно только удар по неподвижному мячу и тот не всегда получается. А в ударе по летящему мячу всегда присутствуют два варианта-попал или не попал. И когда комментаторы говорят, что игрок слёту метил именно туда, куда попал, я улыбаюсь.
008Maximus
сегодня в 22:15
На повторе видно что он подскользнулся и случайно мяч попал в пятку
008Maximus
сегодня в 22:14
В детстве только так и забивали!!!
Шуnя771 ответил cevin cigan
сегодня в 22:11
cevin cigan:
Может и повезло,но то что он осознано исполнял-это без сомнений!
Согласен.
Шуnя771 ответил cska1948
сегодня в 22:10
cska1948:
100%
Привет Володя!

Через себя удар отработать можно, а это...

Типа... Зайди в топ https://www.soccer0010.com/game/league/1018870.shtml?comment=27375859comment-27375859 и под таблицей прогнозов посмотри видео...)
cevin cigan ответил Шуnя771
сегодня в 22:09
Шуnя771:
Скорее везение...
Может и повезло,но то что он осознано исполнял-это без сомнений!
Red-green-Hooligans
сегодня в 22:09
Гол Мхитаряна эффектнее как по мне, но и Жиру красава конечно!
cska1948 ответил Шуnя771
сегодня в 22:06
Шуnя771:
Скорее везение...
100%
киэнджин
сегодня в 22:06
    Хороший Малый
    сегодня в 22:05
    Чудо гол.
    Шуnя771
    сегодня в 22:04
    Скорее везение...
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