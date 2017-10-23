«Аякс» - лидер по числу воспитанников в ведущих европейских лигах, «Спартак» - 25-й

Исследовательская компания CIES Football Observatory составила рейтинг клубов с наибольшим числом воспитанников в европейских лигах. Первое место в рейтинге занимает «Аякс» (71 воспитанник), который накануне разгромил «Фейеноорд». На втором месте идет загребское «Динамо» (67), на третьем - «Партизан» (61).

Далее в рейтинге располагаются: «Реал» (58), «Шахтер» (55), «Спортинг» (55), киевское «Динамо» (54), «Спарта» (54), «Црвена Звезда» (52) и «Бенфика» (51).

Лучшими из российских клубов стали «Спартак» и «Локомотив» (25-е место, по 35 воспитанников). Также в рейтинг вошел «Зенит» (36-е место, 30 воспитанников).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте