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«Аякс» - лидер по числу воспитанников в ведущих европейских лигах, «Спартак» - 25-й

сегодня, 20:32

Исследовательская компания CIES Football Observatory составила рейтинг клубов с наибольшим числом воспитанников в европейских лигах. Первое место в рейтинге занимает «Аякс» (71 воспитанник), который накануне разгромил «Фейеноорд». На втором месте идет загребское «Динамо» (67), на третьем - «Партизан» (61).

Далее в рейтинге располагаются: «Реал» (58), «Шахтер» (55), «Спортинг» (55), киевское «Динамо» (54), «Спарта» (54), «Црвена Звезда» (52) и «Бенфика» (51).

Лучшими из российских клубов стали «Спартак» и «Локомотив» (25-е место, по 35 воспитанников). Также в рейтинг вошел «Зенит» (36-е место, 30 воспитанников).

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Все комментарии
M.S. ответил dimagas1
сегодня в 21:55
dimagas1:
А Ман Сити хде тогда?)))
В Англии)
mat73
сегодня в 21:37
Талантливые в одном - талантливые во всем! Это про Спартак!
da da da
сегодня в 21:36
у Реала 58 футболистов вроде,а топовых игроков и нет,как так?
dimagas1 ответил M.S.
сегодня в 21:30
M.S.:
Хе-хе, послушаем глоров Барселоны теперь)
А Ман Сити хде тогда?)))
Van Vanovich
сегодня в 21:27
Жменя ты что туда-сюда метаешься?)) с лайками))
Fantomas1 ответил M.S.
сегодня в 21:24
M.S.:
Хе-хе, послушаем глоров Барселоны теперь)
так это про всех воспитанников,а не ведущих 5 лиг, если брать ведущих 5 лиг,то Барса 1. Если воспитанники Барсы играют за Баварии Челси и т.д. ,то воспитанники Реала за ососуны и прочие клубишки сегунды
AmIIIeR89 ответил RDeanW
сегодня в 21:23
RDeanW:
где цска с его хвалёной школой?)
Назови хотя бы одного, который играет в этих европейских лигах? Без гугла вряд ли получится, да и с ним маловероятно
Van Vanovich ответил Рауль и Зидан
сегодня в 21:21
Рауль и Зидан:
Суарес в Аяксе в возрасте 20 лет оказался , о каком воспитаннике идет речь ? И то первый Голландский клуб это был Гронинген, только потом в Аякс перешел. А Ибру Аякс купил за 8 миллионов , воспитанников за 8 миллионов не покупают
все равно это воспитанники. В Аяксе из них сделали бриллианты. Извини, то что не смог припомнить форварда Реала выпускника Аякса). Рауля уважал и восхищался!
ilichsityFC
сегодня в 21:19
а че я ни одного не знаю? или они все за Спартак 2 играют?
ziborock ответил Alex-96
сегодня в 21:18
Alex-96:
Хороший заголовок)))))) ха-ха спартачек написали, а Локо забыли???
Вот и думай))) Вся страна за Спартак, и судьи, и журналисты, и Стас Марченко)))
dzvinka ответил киэнджин
сегодня в 21:18
киэнджин:
Суарес кстати тоже воспитанник Аякса - уничтожитель реала мадрида...
    dzvinka ответил Van Vanovich
    сегодня в 21:15
    Van Vanovich:
    Молодцы. А я думал лидеры французы или португальцы). Даже щас Ибра и Суарес могут утереть нос любому топ-форварду.
    португалы - перекупщики, там своих только треть. А вот Голандия-Бельгия да, как и Балканы... все на продажу.
    ziborock
    сегодня в 21:14
    Вот и ответ ****** по поводу воспитанников! Хе - хе!
    Рауль и Зидан ответил Van Vanovich
    сегодня в 21:10
    Van Vanovich:
    Молодцы. А я думал лидеры французы или португальцы). Даже щас Ибра и Суарес могут утереть нос любому топ-форварду.
    Суарес в Аяксе в возрасте 20 лет оказался , о каком воспитаннике идет речь ? И то первый Голландский клуб это был Гронинген, только потом в Аякс перешел. А Ибру Аякс купил за 8 миллионов , воспитанников за 8 миллионов не покупают
    Van Vanovich
    сегодня в 21:07
    Молодцы. А я думал лидеры французы или португальцы). Даже щас Ибра и Суарес могут утереть нос любому топ-форварду.
    Alex-96
    сегодня в 21:06
    Хороший заголовок)))))) ха-ха
    спартачек написали, а Локо забыли???
    cevin cigan
    сегодня в 21:00
    Восточная Европа(Хорватия,Сербия,Чехия,) во дают! Учитесь барсуки,вы даже ниже хохлов!!!
    Рауль и Зидан ответил киэнджин
    сегодня в 21:00
    киэнджин:
    Суарес кстати тоже воспитанник Аякса - уничтожитель реала мадрида...
    Алеша он воспитанник Воспитанник «Насьоналя»
    Ronаldо ответил киэнджин
    сегодня в 21:00
    Суарес-1 ЛЧ, Навас-2😂😂😂
    анжи2
    сегодня в 20:59
    30 воспитанников зенита в ведущих лигах?? Они за всю историю хоть воспитали столько футболистов Хотя бы для себя?? О_о
    Ronаldо
    сегодня в 20:59
    А где барси?)))) ее глоры уж очень часто про воспитанников болтали)))
    Викос
    сегодня в 20:59
    Надо, чтобы больше воспитанников выступало в основе. Спартаку удачи!
    Robbaggio ответил Великий Князь
    сегодня в 20:57
    В 90-ые Барселона выиграла чемпионат в 3 раза больше Реала (6 против 2), причем, лишь один с перечисленными тобой воспитанниками Аякса. Либо память уже подводит, либо некомпетенция
    VIPded
    сегодня в 20:56
    Слово "ведущих" в заголовке после перевода появилось или после редакции Соккера? )))
    киэнджин
    сегодня в 20:53
    Суарес кстати тоже воспитанник Аякса - уничтожитель реала мадрида...
    ману дель мораль
    сегодня в 20:53
    Эй барсуки, где же ваша "лютьсяя акядемия миа"??))
    RussianHorse ответил Валерыч
    сегодня в 20:50
    Валерыч:
    "Спартаковская школа" всегда славилась!
    Особенно Африканский филиал.
    M.S. ответил Великий Князь
    сегодня в 20:47
    Великий Князь:
    Им и сказать нечего. Их клуб был пустышкой, пока к ним не переехал Аякс - Клюверт, Де Буры, Овермарс и.т.д.
    Это правда, они давно всех только скупают. Что говорить, если клуб основан был сразу с иностранцами в составе. Зато громче всех нынче кричат - Каталония, Каталония. Хотя Каталония - это Эспаньол, который противопоставлялся «буржуйской» Барселоне.
    Великий Князь ответил M.S.
    сегодня в 20:44
    M.S.:
    Хе-хе, послушаем глоров Барселоны теперь)
    Им и сказать нечего. Их клуб был пустышкой, пока к ним не переехал Аякс - Клюверт, Де Буры, Овермарс и.т.д.
    M.S. ответил time out
    сегодня в 20:44
    time out:
    Статисты подсчитали воспитанников школ - футболистов, а коней они не считали сколько выдает конеферма.
    Тогда Аяксу нужно дать прозвище «кролики» за самый большой приплод.
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