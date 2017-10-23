FA не усмотрела симуляцию в действиях Бернарду Силвы

Специальная комиссия FA не сочла симуляцией действия полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы в последнем матче с «Бернли» (3:0). В первом тайме игры Силва довольно картинно упал в штрафной площади соперника и заработал пенальти, который реализовал Серхио Агуэро.

Комиссия из трех человек внимательно рассмотрела эпизод, постановив, что минимальный контакт всё же был, поэтому падение Силвы нельзя расценивать как симуляцию. В противном случае португальцу светило два матча дисквалификации.

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