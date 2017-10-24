Президент «Ростова»: «У Кучука очень большой кредит доверия»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в эфире программы «Футбол России» рассказал о своём назначении и поддержал главного тренера команды Леонида Кучука после серии неудачных матчей:

«Являюсь болельщиком ФК „Ростов“ с детства, и мне небезразлична его судьба. Я сам предложил свою кандидатуру губернатору, мы пообщались, и он принял решение. Задачи на сезон сразу поставили, хотя афишировать их не будем. Очень тяжело показывать хороший результат с новой командой, когда состав ещё не сыгран. Нужно немного времени. Мы работаем, тренеры занимаются, и у ребят есть большое желание. Уровень футбола на сегодняшний день нас устраивает, но не устраивает результат. Надеемся и уверены, что результат придёт.

Кучук – высококлассный специалист, профессионал, очень хороший тренер. У него очень большой кредит доверия. Мы встретились, пообщались и решили строить новую команду совместно. На первоначальном этапе были и другие кандидатуры, но Леонид Станиславович оказался наиболее достойным».

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