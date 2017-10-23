Геркус: «Видел Манчини - он выглядел встревоженным»

Президент «Локомотива» Илья Геркус после матча 14-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0) рассказал, что в перерыве общался с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, который присутствовал на поединке.

«Дадим бой „Зениту“, безусловно. Этого „Зенит“ и Роберто Манчини точно могут от нас ожидать. Роберто был на матче. Смотрел игру, мы немного пообщались по поводу предстоящей встречи. Манчини сидел на Восточной трибуне вместе с Оресте Чинквини.

Встретились в перерыве – они выглядели немножко обеспокоенными. Я пошутил по поводу того, какие голы мы забиваем – непонятно, от кого ждать угрозы: Алексей Миранчук бьет, мяч от Фарфана рикошетом залетает в угол. Спросил, разучили ли они такой маневр? Они встревожились. Видимо, что-то в нашей игре их насторожило. Может быть, то, что действуем раскрепощенно, но в то же время собранно. Очевидно, ребята раскованы, несмотря на усталость от достаточно тяжелого графика. Команда показывает замечательный футбол».

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