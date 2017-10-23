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Геркус: «Видел Манчини - он выглядел встревоженным»

вчера, 23:47
ЛокомотивЛокомотив2 : 0КраснодарКраснодарМатч завершен

Президент «Локомотива» Илья Геркус после матча 14-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0) рассказал, что в перерыве общался с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, который присутствовал на поединке.

«Дадим бой „Зениту“, безусловно. Этого „Зенит“ и Роберто Манчини точно могут от нас ожидать. Роберто был на матче. Смотрел игру, мы немного пообщались по поводу предстоящей встречи. Манчини сидел на Восточной трибуне вместе с Оресте Чинквини. 

Встретились в перерыве – они выглядели немножко обеспокоенными. Я пошутил по поводу того, какие голы мы забиваем – непонятно, от кого ждать угрозы: Алексей Миранчук бьет, мяч от Фарфана рикошетом залетает в угол. Спросил, разучили ли они такой маневр? Они встревожились. Видимо, что-то в нашей игре их насторожило. Может быть, то, что действуем раскрепощенно, но в то же время собранно. Очевидно, ребята раскованы, несмотря на усталость от достаточно тяжелого графика. Команда показывает замечательный футбол».

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Все комментарии
Leha-ha50
сегодня в 00:56
Я понимаю, когда корреспонденты наседают на футболистов и выуживают у них одни и те же всем надоевшие фразы, но руководителю не пристало делать такие заявления. Манчини встревожен?!?
МОЖЕТ ОН ПРОСТО УТЮГ ДОМА ЗАБЫЛ ВЫКЛЮЧИТЬ?!?
kor_toxa ответил Dominators
сегодня в 00:55
Dominators:
Рано радуешься президент . Вот как тряхнет Зенит мошной и все ...
...и сам же ей и подавится
gracie
сегодня в 00:51
Надо больше думать о своём клубе.Слишком много переживаний, за другие клубы и работы других тренеров.Этика на низком уровне..
рус фан
сегодня в 00:51
Надеюсь Зенит победит Локомотив, хотя игра железнодорожников не такая уж и плохая и Денисов старается, но все одно Зенит лучше и должен доказать что в борьбе за золото он сильнее.
дурман
сегодня в 00:44
Что он несет? ???
Как можно такую ..... ляпнуть? ???
Встревожен, как будто в финале ЛЧ с Баварией играть
Eezila
сегодня в 00:40
Леонидыч бы поменьше б с питерскими тусил. А то глядишь как-нибудь странненько проиграет Локо Зениту в ближайшем матче, как смородинский армейцам в решающем матче...
Jeck Denielse
сегодня в 00:10
Чего только сам себе не напридумывает........
Манчини - встревожен...)))))..обеспокоен )))))))
Манчини за всю карьеру ещё не встречал такого грозного соперника )))

Да Роберто по-барабану ....у него команда сильней......он наверно только в самолёте по дороге домой и спросил "А в какой форме играл Локо" )))
Морозовский
сегодня в 00:09
Умом Россию не понять, мешком "проекта" не измерить !
Dominators
вчера в 23:59
Рано радуешься президент . Вот как тряхнет Зенит мошной и все ...
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