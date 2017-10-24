Головин: «„Зенит“ играл очень грязно, это сопутствовало всем стычкам»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал итоги матча 14-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Мы прекрасно и без тренера понимали, что очень плохо провели первый тайм с „Базелем“. Не было никакой агрессии, остроты у чужих ворот. С „Зенитом“ играли намного лучше, и только не повезло с тем, что не забили. Мне показалось, что гости очень грязно играли, и это сопутствовало всем стычкам», — сказал Головин в эфире «8-16».

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