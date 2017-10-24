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Головин: «„Зенит“ играл очень грязно, это сопутствовало всем стычкам»

сегодня, 00:18
ЦСКАЦСКА0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал итоги матча 14-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Мы прекрасно и без тренера понимали, что очень плохо провели первый тайм с „Базелем“. Не было никакой агрессии, остроты у чужих ворот. С „Зенитом“ играли намного лучше, и только не повезло с тем, что не забили. Мне показалось, что гости очень грязно играли, и это сопутствовало всем стычкам», — сказал Головин в эфире «8-16».

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Все комментарии
Akatsuki72
сегодня в 00:58
Обе команды играли грязно и игроков ЦСКА арбитр прощал, но оно то со своей колокольни виднее видимо.
Костик Смирнов ответил Serge Boykov
сегодня в 00:54
Свой по твоему фернандес?по мне ноль в сборной.а в прошедшем матче он явно ,,показал,, себя.не одидал такого от него.в общем ПЕТУХ
Некит_Зенит
сегодня в 00:53
головКин, скажи это вернБЛУМу.
fczpkossidspb
сегодня в 00:51
Грязнее играл только цска,но СКА сегодня отомстил!)))
Leha-ha50
сегодня в 00:50
САня прав!!! На 100%!!! Зенит прижали в первом тайме наглухо, они и начали валить всех подряд , а карточки почему то армейцам "Ложкин" давал, отсюда и понеслось недовольство и нервозность.
gracie ответил Serge Boykov
сегодня в 00:42
Матч то, хоть смотрел , как рубили на поле и кого ? Очки то есть?
gracie
сегодня в 00:40
Наглость второе ,, счастье"? Или с больной головы на здоровую.Значит все мы смотрели другой футбол? ,,Мне показалось " ? .Уважать Головина за такие слова нельзя , но есть суд выше РФПЛ и он есть точно...
mitrofanych
сегодня в 00:39
По-моему обоюдно было, игра ни у тех, ни у других не получалась, так они и выплескивали все в стычках.
Bearded man
сегодня в 00:39
Это Зенит оказывается грязно играл, гандболисты московские))))А уж затяжка времени в стиле анжи в конце матча, достойна уважения, воистину честная игра))) Головину поменьше языком чесать и побольше тренить, а то рановато корону напялил и превратился в Дзагоева.
Gahi
сегодня в 00:39
Плохому танцору всё время что-то мешает. Саша играть надо а грязь никогда не престанит к хорошему игроку.
Беренгар
сегодня в 00:37
Кто бы говорил. В своей штрафной кто 4 раза руками сыграл? И за какую команду играет подлый швед Вернблум? Которого судьи почему то щадят и не удаляют...
Serge Boykov
сегодня в 00:32
Понятно почему,они у себя там в Аргентине привыкли так играть,что не матч то удаления и травмы! Мне кажется это план у Фурсенко и Мутко,чтоб всех игроков сборной переломали,а они потом натураллизуют своих!
А ещё когда всех поламают,будут бессменные чемпионы!!!
ermak6848
сегодня в 00:29
Что правда - то правда
рус фан
сегодня в 00:27
В ЦСКА то же есть грязные игроки.
Трезвый Орлов
сегодня в 00:26
Спасибо Вилков !
Трезвый Орлов
сегодня в 00:25
Итальянский стиль Дона Манчиини , судья есть, тактики не надо))
YorkA
сегодня в 00:25
Ему стоит пересмотреть игру, хотя-бы одним глазом, чтобы понять кто там действительно играл грязно.
Морозовский
сегодня в 00:21
"Зенит" со всеми так играет, а вы думали, что с дужками будет по другому ?
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