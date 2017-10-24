Р. Билялетдинов: «Кто-то ещё сомневается, что „Локо“ будет бороться за „золото“?»

Бывший наставник «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал победу «железнодорожников» над «Краснодаром» (2:0) в 14-м туре РФПЛ и выход «Локо» на первое место в турнирной таблице:

«Победа если и не по всем статьям, то по многим. Гости владели мячом, но что-то утрачено в их атакующих действиях. Не хочется сбиваться на личности. Но почему-то было очень мало ударов у „быков“. В целом оборона „Локо“ справлялась. Скорее хозяева могли ещё и увеличить счёт, чем пропустить.

В чём сила этого „Локо“? Как вам сказать... Я никем не восхищаюсь – ни одним клубом в нашем чемпионате. Есть команды, укомплектованные более классными игроками. К ним я отношу и „Локомотив“. Есть коллективы, выезжающие за счёт бойцовских качеств.

Способен ли „Локомотив“ в ближайшем туре дать бой „Зениту“ в Питере? Да. Почему бы и нет? Всё реально. Кто-то ещё сомневается в том, что „Локомотив“ будет бороться за „золото“? Железнодорожники дадут настоящий бой „Зениту“.

Поначалу питерцы производили довольно сильное впечатление. А затем, видимо, наступило какое-то самоуспокоение на фоне моральной усталости. Кроме того, успехи в Лиге Европы где-то играют с ними злую шутку. Но наш чемпионат очень коварный. Чуть зазеваешься, начнёшь почивать на лаврах и сразу получишь по ушам».

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