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Рыбус: «Через шесть дней „Локомотив“ поедет в Питер биться за первое место»

вчера, 23:31
ЛокомотивЛокомотив2 : 0КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0).

«В конце игры у нас начались небольшие проблемы. Нужно было выйти и помочь Мише Лысову в обороне. Так получилось, что я мог и забить, но в том эпизоде слишком высоко отскочил мяч. Зато заработал штрафной, который исполнил Фернандеш. Мы поставили эффектную точку в матче. Через шесть дней едем в Питер биться за первое место.

„Зенит“ давно объявили чемпионом? Пусть говорят, а мы будем делать свое дело. Посмотрим, что будет в конце. Обидно, что проиграли матчи соперникам, которые ниже в таблице. Возможно, не хватает концентрации. Если мы хотим чего-то добиться, нужно побеждать дома. В этом матче все ребята бились друг за друга», - сказал Рыбус.

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Все комментарии
gracie ответил Serge Boykov
сегодня в 01:00
Слабже ЦСКА?
gracie
сегодня в 00:59
В Питере ждём ЛОКО .Болтунов ,,порадуем " не хуже Спартака.
Eezila ответил Dominators
сегодня в 00:36
Dominators:
В прошлом году Ростов тоже поехал за победой в Питер , и даже повел 2 - 0 , а потом ... и Кудряшов разбил ногой дверь в раздевалке Зенита . В этом году нет того Ростова ,тот пол-Ростова - это Зенит , и Кудряшов если и разобьет дверь в Питере ,то уже в футболке того пол- Ростова Рубина . Зимой Локо начнут грабить ...
Когда это Локо грабили?)) Клуб все таки более-менее прочно "на ногах стоит"
Serge Boykov
сегодня в 00:09
Сыграйте вничью пожалуйста! Я думаю так и будет. ...Локо играет хорошо,Зенит слабже,но игра в Питере. ...поэтому ничья!)
Dominators
вчера в 23:50
В прошлом году Ростов тоже поехал за победой в Питер , и даже повел 2 - 0 , а потом ... и Кудряшов разбил ногой дверь в раздевалке Зенита . В этом году нет того Ростова ,тот пол-Ростова - это Зенит , и Кудряшов если и разобьет дверь в Питере ,то уже в футболке того пол- Ростова Рубина . Зимой Локо начнут грабить ...
eaguar
вчера в 23:39
Удачи Сёмину .
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