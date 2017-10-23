Рыбус: «Через шесть дней „Локомотив“ поедет в Питер биться за первое место»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0).

«В конце игры у нас начались небольшие проблемы. Нужно было выйти и помочь Мише Лысову в обороне. Так получилось, что я мог и забить, но в том эпизоде слишком высоко отскочил мяч. Зато заработал штрафной, который исполнил Фернандеш. Мы поставили эффектную точку в матче. Через шесть дней едем в Питер биться за первое место.

„Зенит“ давно объявили чемпионом? Пусть говорят, а мы будем делать свое дело. Посмотрим, что будет в конце. Обидно, что проиграли матчи соперникам, которые ниже в таблице. Возможно, не хватает концентрации. Если мы хотим чего-то добиться, нужно побеждать дома. В этом матче все ребята бились друг за друга», - сказал Рыбус.

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