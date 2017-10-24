Бубнов: «Ничего страшного, если Испания и Аргентина крупно обыграют Россию»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу предстоящих в ноябре контрольных матчей сборной России с командами Аргентины и Испании:

«Ничего страшного не будет, если испанцы и аргентинцы нас крупно обыграют. В этих матчах российские футболисты почувствуют тот уровень, который их ожидает на ЧМ. Заодно узнают свой уровень и поймут, куда им надо расти».

Ранее стало известно, что 11 ноября Россия сыграет с Аргентиной в Москве на стадионе «Лужники», а 14 ноября на арене «Санкт-Петербург» состоится матч против сборной Испании.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте