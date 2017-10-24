Бубнов: «Футбол „Краснодара“ напоминает игру в „квадрат“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 14-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Краснодаром» (2:0).

«Игра „Локомотива“ значительно лучше сбалансирована, чем у „Краснодара“. „Быки“ не очень надежно играют в обороне, постоянно пропускают первыми, а потом не могут взломать организованную защиту соперника. Так было с ЦСКА и теперь с „Локомотивом“. При этом „Краснодар“ много контролирует мяч, но без обострений, что напоминает игру в „квадрат“. Команда мало пользуется флангами, а в середине Смолов остается по большому счету в одиночестве. У Шалимова есть в распоряжении креативные футболисты, но, в частности, Мамаева он по каким-то причинам не ставит. Быть может, это связано с его функциональным состоянием.

Очевидно, что после пяти поражений кряду настроение в команде не самое лучше. Такие черные полосы сказываются на уверенности в своих силах – недаром после „Локомотива“ Шалимов говорил о психологическом состоянии подопечных. Если „Краснодар“ продолжит терять очки в таком режиме, то руководство будет вынуждено принять меры. Не могу сказать, подействует ли тренерская перестановка на команду, не зная ситуацию изнутри. Но это решение напросится, если результаты в ближайшее время не улучшатся».

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