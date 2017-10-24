Никита Чернов: «Лучше пока остаться в „Урале“, чем возвращаться зимой в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Никита Чернов, этим летом на год арендованный «Уралом», может досрочно вернуться в армейский клуб. Между ЦСКА и «Уралом» существует договорённость о досрочном расторжении арендного соглашения.

21-летний футболист подтвердил, что вариант с досрочным возвращением возможен, но также отметил, что хотел бы остаться в «Урале» до конца сезона:

«Такой пункт в арендном соглашении есть. Но очевидно, что всё будет зависеть от моей игры. Если я не сумею проявить себя в „Урале“, досрочно никто меня возвращать не будет.

Мне хочется играть и набираться опыта. Хочется вернуться в ЦСКА сформировавшейся личностью, игроком стартовой обоймы, на которого можно рассчитывать. Сейчас это сложно представить. Если я буду стабильно играть за „Урал“, то, наверное, пока мне лучше остаться здесь. Если же ЦСКА вернёт меня зимой, я просижу вторую часть сезона на скамейке, и, думаю, это не понравится ни мне, ни тренеру».

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