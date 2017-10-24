Фернандо: «Я понимаю, что играю в выдающемся клубе, что порой без критики не обойтись»

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о том, как он относится к критике, а также о том, что ему надо делать, чтобы получить вызов в сборную Бразилии:

«Периодически я слышу много критики в свой адрес. Могу сказать, что она идет мне только на пользу. Благодаря критике я стараюсь как можно быстрее прогрессировать и расти в профессиональном плане. Я понимаю, что играю в выдающемся клубе, что порой без критики не обойтись, но если она уместна, то я только за.

Вызов в сборную Бразилии? Пока я его не получал. Я слышал, что Тите контактирует с моими соотечественниками, такими как Жулиано и Тайсон, которые играют, возможно, в более сильных чемпионатах. Но это лишний раз доказывает, что мне есть, к чему стремиться».

Ранее Фернандо пообещал, что московский клуб серьезно настроится на матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» из Нальчика.

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