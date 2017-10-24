Фернандо: «Если подойдём к завтрашней игре без концентрации, может произойти прокол»

Полузащитник «Спартака» Фернандо пообещал, что московский клуб серьезно настроится на матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» из Нальчика.

«Мы отдаем себе отчет в том, что это будет трудный матч. Если они дошли до этого этапа, победив „Динамо“ по пенальти, то этому есть повод. Если подойдем к этой игре без мотивации и концентрации, может произойти большой прокол. Мы должны уважать соперника, тем более, в том году мы вылетели от „СКА-Хабаровска“, который не играл в РФПЛ. Серьезно подойдем к этому матчу, потому что на поле выходят 11 игроков против 11.

Для каждой команды сложно играть против соперника, который обороняется вдесятером. Как в последнем матче, когда мы играли с „Амкаром“. Нам было очень тяжело вскрывать их оборону. Сложно играть против тех в Лиге чемпионов, кто играет от обороны. Надеюсь, завтра нам повезет чуть больше».

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