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Икарди: «Я зол, „Интеру“ нельзя так рисковать»

сегодня, 00:37
ИнтернационалеИнтернационале3 : 2СампдорияСампдорияМатч завершен

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал матч 10-го тура Серии А против «Сампдории», в котором «нерадзурри» чуть было не растеряли преимущество в 3 мяча:

«Я не удовлетворен нашей игрой, наоборот, я зол, ведь мы столько раз попадали в каркас ворот соперника, а в конце матча я ошибался. Надо прибавлять.

Нам нельзя так рисковать результатом - ничего не было ясно до последних минут. Мы знаем, что у нас хороший состав, знаем, на что мы способны. Мы гордимся своими результатами, но впереди долгий путь.

Мы должны были снимать все вопросы о победителе еще в первом тайме, ведь на поле мы доминировали. Нам нельзя так рисковать».

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