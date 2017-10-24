«Интер» обыграл «Сампдорию» и повторил свой лучший старт в Серии А

В матче 10-го тура Серии А «Интер» не без труда удержал победу над «Сампдорией» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в активе 26 очков после 10 туров - лучший старт команды с момента, когда за победу стали присуждать 3 очка.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интер» – «Сампдория» – 3:2 (2:0)

Голы: Шкриньяр 18, Икарди 32, Икарди 55 - Ковнацки 64, Квальярелла 85.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо (Сантон 84), Д`Амброзио, Миранда, Весино (Мариу 74), Гальярдини, Валеро, Кандрева, Перишич, Икарди (Эдер 87).

Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Сампдория»: Пуджони, Сильвестре, Мурру, Бережински, Феррари, Прат, Торрейра, Рамирес (Капрари 46), Баррето (Линетти 66), Сапата (Ковнацки 57), Квальярелла.

Главный тренер: Марко Джампаоло.

Предупреждения: Мурру 61, Квальярелла 86, Эдер 90, Гальярдини 90+1.

Судья: Марко Гуида.

Напомним, в минувшем туре чемпионата Италии «Интер» сыграл вничью с «Наполи», а «Сампдория» разгромила «Кротоне».

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