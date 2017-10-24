«Интер» обыграл «Сампдорию» и повторил свой лучший старт в Серии А

В матче 10-го тура Серии А «Интер» не без труда удержал победу над «Сампдорией» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в активе 26 очков после 10 туров - лучший старт команды с момента, когда за победу стали присуждать 3 очка.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Интер» – «Сампдория» – 3:2 (2:0)
Голы: Шкриньяр 18, Икарди 32, Икарди 55 - Ковнацки 64, Квальярелла 85.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо (Сантон 84), Д`Амброзио, Миранда, Весино (Мариу 74), Гальярдини, Валеро, Кандрева, Перишич, Икарди (Эдер 87).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Сампдория»: Пуджони, Сильвестре, Мурру, Бережински, Феррари, Прат, Торрейра, Рамирес (Капрари 46), Баррето (Линетти 66), Сапата (Ковнацки 57), Квальярелла.
Главный тренер: Марко Джампаоло.
Предупреждения: Мурру 61, Квальярелла 86, Эдер 90, Гальярдини 90+1.
Судья: Марко Гуида.
Напомним, в минувшем туре чемпионата Италии «Интер» сыграл вничью с «Наполи», а «Сампдория» разгромила «Кротоне».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте