Нобоа: «Никогда не спрашиваю у тренера, почему он не выпускает меня на поле»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа высказался по поводу того, что он редко появляется на поле:

«Отсутствие Паредеса из-за перебора жёлтых карточек – отличный шанс для меня? Посмотрим. Решение принимает Манчини. Я очень хочу играть, доказываю это на каждой тренировке. А дальше уже тренер определяет состав.

Почему я не играю, если хорошо тренируюсь? У меня нет ответа на ваш вопрос. Я работаю на одном и том же уровне каждый день, не снижаю к себе требований. Думаю, когда выходил в этом сезоне на поле, играл хорошо. Но таково решение тренера.

Не объяснял ли Манчини, почему не выпускает меня на поле? Нет. Я никогда не задаю тренеру таких вопросов. Моё дело – тренироваться и показывать, что готов помогать „Зениту“.

Считаю, что в тех матчах, когда тренер дал мне шанс, я сыграл хорошо. Чувствовал это. Кроме того, многие потом говорили, что я выглядел на поле лучше другого футболиста. Но уважаю выбор тренера. Он решает, кто должен выходить в стартовом составе».

Нобоа также поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Локомотивом» в чемпионате России.

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