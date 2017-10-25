Источник: «„Зенит“ сыграет с ЦСКА на старом стадионе из-за смены газона на „Крестовском“»

«Зенит» ближайшей весной будет вынужден как минимум один матч провести на «Петровском», сообщает источник.

С 16 апреля на арене «Санкт-Петербург» должны начаться работы по замене газона для чемпионата мира. 13 мая состоится тестовый матч, после которого поле выкатят со стадиона и вернут обратно уже 11 июня для проведения мундиаля. 29 апреля «Зенит» дома принимает ЦСКА в рамках 28-го тура РФПЛ, и этот поединок, по данным источника, придётся перенести на «Петровский». Тестовым матчем, судя по всему, будет встреча «Зенита» со «СКА-Хабаровск», так как именно она запланирована на 13-е мая.

Напомним, матч первого круга РФПЛ между «Зенитом» и ЦСКА завершился вничью (0:0).

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