На матче ЦСКА - «Зенит» ожидается до 26 тысяч зрителей

Сегодня на стадионе «ВЭБ-Арена» состоится матч 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает, что на матче ожидается до 26 тысяч зрителей. При этом клуб из Санкт-Петербурга должны поддержать до 2 тысяч болельщиков.

С рейтингом посещаемости клубов РФПЛ можете ознакомиться здесь.

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