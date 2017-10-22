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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
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На матче ЦСКА - «Зенит» ожидается до 26 тысяч зрителей

сегодня, 11:36
ЦСКАЦСКА-:-ЗенитЗенит16:30 Не начался

Сегодня на стадионе «ВЭБ-Арена» состоится матч 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает, что на матче ожидается до 26 тысяч зрителей. При этом клуб из Санкт-Петербурга должны поддержать до 2 тысяч болельщиков.

С рейтингом посещаемости клубов РФПЛ можете ознакомиться здесь.

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Все комментарии
Moskwich
сегодня в 12:33
Немного. Но и не сезон уже. Хотя в Петербурге было бы побольше.
sir-5 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 12:33
ПерекатиПоле:
Делегация из Севильи должна прибыть в Петербург, для прохождения мастер класса по грамотной прожарке порося. Ведь опыт у местных специалистов есть(5:1) Рецепт разузнать, специи нужные добыть, не забыть проконсультироваться с служивыми людьми, те тоже много чего подсказать могут.
Про хмели-сунели не забудьте.
sir-5 ответил RussianHorse
сегодня в 12:32
RussianHorse:
На нашем официальном сайте в продаже осталось около 400 билетов.
Это личная квота Федуна.Он вчера звонил Женьке,просил победить,обещал прислать подкрепление из числа "Фратрии" и даже простимулировать финансово.Гинер думает о количестве нулей,ибо знает о проблемах с банком "Открытие",АФК "Система",да и вчера Никита Кричевский рассказал,что "Лукойл" запустил пробный шар,свидетельствующий о готовности продажи Алекперовым этого актива.
ПерекатиПоле ответил sir-5
сегодня в 12:31
sir-5:
Ладно тебе...1 ноября на показательную корриду в Севилье будет всё : Полный стадион,отсутствие файерманов-поросят,и.как положено -пикадоры,бандерильеро,матадоры. Ну и падший домашний поросёнок,тщательно прикидывавшийся диким вепрем из Арденнского леса.
Делегация из Севильи должна прибыть в Петербург, для прохождения мастер класса по грамотной прожарке порося. Ведь опыт у местных специалистов есть(5:1)
Рецепт разузнать, специи нужные добыть, не забыть проконсультироваться с служивыми людьми, те тоже много чего подсказать могут.
LOpp ответил Казанский
сегодня в 12:30
Казанский:
Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает, что на матче ожидается до 26 тысяч зрителей. ------------------------- Где Бабаев со своей пресс-службой.Зенит и на гостевую встречу форму выбирает и кассу у коней снимает)))
Бабаев ездит по дачам болельщиков цска собирает))
Гус Пойет
сегодня в 12:28
Пусть табун затопчет бакланов!
sir-5 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 12:26
ПерекатиПоле:
26 тысяч - очень не плохой показатель. К примеру стремительно теряющий популярность спартак собрал в субботу!!! всего 25754 зрителей.
Ладно тебе...1 ноября на показательную корриду в Севилье будет всё : Полный стадион,отсутствие файерманов-поросят,и.как положено -пикадоры,бандерильеро,матадоры. Ну и падший домашний поросёнок,тщательно прикидывавшийся диким вепрем из Арденнского леса.
RussianHorse
сегодня в 12:21
На нашем официальном сайте в продаже осталось около 400 билетов.
Виктор Лошаков
сегодня в 12:21
Удачи ЦСКА! На этом - всё!
ПерекатиПоле
сегодня в 12:19
26 тысяч - очень не плохой показатель.
К примеру стремительно теряющий популярность спартак собрал в субботу!!! всего 25754 зрителей.
sir-5 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 12:16
Владимир_Спартак:
Да... Центральный матч с 26 тыс. болел.... смешно и забавно.
Это только для "созиных",не имеющих понятия о вместимости стадиона . Нефутбольные люди!
sir-5 ответил starche
сегодня в 12:16
starche:
Мастера слёзы лить и завидовать.
У них,в многомиллионной Казани,в бассейн,временно переоборудованный под футбольный стадион,аж по пять тыщ.приходит!!! Но сейчас в Федеральную целевую программу включен матч-фестиваль ,посвящённый событию :"Тысяча минут Азмуна на поле без гола",там будет аншлаг.
Владимир_Спартак
сегодня в 12:13
Да... Центральный матч с 26 тыс. болел.... смешно и забавно.
Санчо Панса
сегодня в 12:09
Практически аншлаг ожидается на ВЭБ - Арене! Надеюсь, обе команды покажут отличного качества футбол и порадуют зрителей и болельщиков на стадионе. А больше всего хочется это увидеть в исполнении ЦСКА!
kastites
сегодня в 12:02
В Лужниках надо играть было
Казанский
сегодня в 11:58
Со всем универсамов на ВЭБ арену манекены навезли?))
Байкал Иркутск ответил starche
сегодня в 11:55
starche:
А бедной казани и такое не снилось.
В Казане на футбол ходят только уверовавшие во второе "пришествие", ну и то их очень мало!
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:53
Совсем мало болельщиков у ЦСКА.
Москва, домашний стадион, воскресенье - могло быть и больше.
Морозовский
сегодня в 11:50
Это мирные бакланы присапсанятся семьями в большом количестве на общие места + 2000 конкретных бакланов ! Иначе столько народу не набрать.
Казанский ответил starche
сегодня в 11:49
starche:
Мастера слёзы лить и завидовать.
Да,кони они такие((За деньги не хотят есть красно-синий гамбургер на ВЭБ-арене(((
Шуnя771 ответил sir-5
сегодня в 11:49
sir-5:
Не иначе,как "братья-спартачи" решили боевой футбол посмотреть??? А то после вчерашних последних 10 минут матча у них икота не проходит.
)))
starche ответил Казанский
сегодня в 11:47
Казанский:
В Казани есть кому отвечать за кассу)))Опять пресс-служба Зенита завысила цифру или коней бесплатно на матч пускаете за счет Газпрома?))
Мастера слёзы лить и завидовать.
Байкал Иркутск
сегодня в 11:47
Это получается больше чем сейчас на Спартак ходит!
sir-5 ответил Шуnя771
сегодня в 11:47
Шуnя771:
24 тыщщи)) У коней стока нет болел...
Не иначе,как "братья-спартачи" решили боевой футбол посмотреть??? А то после вчерашних последних 10 минут матча у них икота не проходит.
Живанильда
сегодня в 11:46
Главное эль-кабинетико мира.
Казанский ответил starche
сегодня в 11:46
starche:
А бедной казани и такое не снилось.
В Казани есть кому отвечать за кассу)))Опять пресс-служба Зенита завысила цифру или коней бесплатно на матч пускаете за счет Газпрома?))
starche
сегодня в 11:46
Хоть иногда смотри футбол.
Шуnя771
сегодня в 11:45
24 тыщщи))

У коней стока нет болел...
starche ответил Казанский
сегодня в 11:45
Казанский:
Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает, что на матче ожидается до 26 тысяч зрителей. ------------------------- Где Бабаев со своей пресс-службой.Зенит и на гостевую встречу форму выбирает и кассу у коней снимает)))
А бедной казани и такое не снилось.
sir-5
сегодня в 11:44
Активизация служб "Зенита" наводит на весёлые мысли. А не посмотреть ли мне сегодня футбол???
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