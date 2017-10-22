На матче ЦСКА - «Зенит» ожидается до 26 тысяч зрителей

Сегодня на стадионе «ВЭБ-Арена» состоится матч 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».
Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает, что на матче ожидается до 26 тысяч зрителей. При этом клуб из Санкт-Петербурга должны поддержать до 2 тысяч болельщиков.
С рейтингом посещаемости клубов РФПЛ можете ознакомиться здесь.
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Рецепт разузнать, специи нужные добыть, не забыть проконсультироваться с служивыми людьми, те тоже много чего подсказать могут.
Рецепт разузнать, специи нужные добыть, не забыть проконсультироваться с служивыми людьми, те тоже много чего подсказать могут.
К примеру стремительно теряющий популярность спартак собрал в субботу!!! всего 25754 зрителей.
К примеру стремительно теряющий популярность спартак собрал в субботу!!! всего 25754 зрителей.
Москва, домашний стадион, воскресенье - могло быть и больше.
Москва, домашний стадион, воскресенье - могло быть и больше.
У коней стока нет болел...
У коней стока нет болел...