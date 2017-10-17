«Стадион Калининград» станет домашним для «Балтики» после завершения ЧМ-2018

«Стадион Калининград», который продолжают готовить к чемпионату мира в России, после завершения мундиаля станет домашней ареной «Балтики». Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов:

«Это домашний стадион для „Балтики“. Игры „Балтики“ уже сейчас являются одними из самых посещаемых матчей Футбольной национальной лиги и есть определенный запас по росту посещаемости игр клуба. Однако „Балтике“, конечно, надо думать о том, как выходить в РФПЛ, чтобы добиться большей посещаемости».

После 18 туров «Балтика» занимает 6 место в турнирной таблице ФНЛ с 30 набранными очками.

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