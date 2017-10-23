Стадион «Краснодара» претендует на приз «Лучшая инновация»

Домашняя арена футбольного клуба «Краснодар» участвует в престижном конкурсе TheStadiumBusiness Design & Development Awards-2017. Стадион входит в шорт-лист в категории «Лучшая инновация» благодаря уникальному мультимедийному экрану. На приз также претендуют такие стадионы как «Камп Ноу» («Барселона»), «Мерседес-Бенц-Стэдиум» («Атланта Юнайтед» МЛС, «Атланта» НФЛ) и стадион «Миннесоты» (НФЛ). Победителя объявят на саммите в Барселоне 28-29 ноября.
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