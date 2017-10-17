«Волгоград Арена» готова на 75% к чемпионату мира 2018

Строительство стадиона «Волгоград Арена» к предстоящему в 2018 году чемпионату мира подходит к завершающему этапу. Общестроительные работы должны завершиться к концу 2017 года, а наладочные работы будут выполнены к марту 2018 года.



«Готовность „Волгоград Арены“ - 75%. Вчера тут побывала оперативная рабочая группа Минстроя РФ», - говорится в сообщении.

Готовность «Волгоград Арены» - 75%. Вчера тут побывала оперативная рабочая группа Минстроя РФ

фото: агентство РИАЦ (https://t.co/aZHd2BF4Uv) pic.twitter.com/pSEFzoXXjt — Спорт-Инжиниринг (@FGUPSportin) 17 октября 2017 г.

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