«Шинник» вскоре сможет вновь проводить домашние матчи в Ярославле

«Шинник» уже в октябре может впервые в сезоне сыграть дома.

Матч 20-го тура ФНЛ между «Шинником» и «Факелом» с большой долей вероятности состоится в Ярославле, на запасном поле стадиона «Шинник». Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Горин:

«В четверг встречался с подрядчиком: сроки работ выдерживаются. Осталось немножко. Бежать впереди паровоза, правда, не хотим, поэтому держим паузу до понедельника-вторника. Тогда официально оповестим „Факел“, где состоится игра. Мало ли что».

Отметим, что все домашние игры нынешнего первенства «Шинник» проводил в поселке Караваево Костромской области, так как домашняя арена закрыта на реконструкцию к ЧМ-2018, а запасное поле пока не соответствовало требованиям регламента ФНЛ.

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