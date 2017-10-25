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Игроки ПСЖ недовольны привилегированным положением Неймара в клубе

сегодня, 13:41

По информации прессы, футболисты ПСЖ недовольны привилегированным положением нападающего Неймара в команде.

По слухам, игрокам клуба запрещено вступать в жесткие единоборства с бразильцем на тренировках, а самому Неймару разрешается не отрабатывать в обороне во время матчей. 

Также клуб выделил нападающему двух личных физиотерапевтов, чем не может похвастаться больше ни один игрок ПСЖ.

И в довершение картины: лишь Неймару в ПСЖ разрешается приезжать на игры и тренировки с сумкой собственного бренда, тогда как остальным игрокам приходится использовать клубную продукцию.

Ранее сообщалось, что между Неймаром и главным тренером команды Унаи Эмери есть недопонимание.

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Все комментарии
marvel777
marvel777
сегодня в 14:48
своего Месси завели)
abramjan
abramjan
сегодня в 14:46
неслабо неймар от меськи замашек нахватался
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:42
САМОЕ ОБИДНОЕ ЧТО НЕЙМАРУ РАЗРЕШЕНО НЕ ЧИСТИТЬ ТУАЛЕТ В РАЗДЕВАЛКЕ
А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ - ПО ГРАФИКУ ДЕЖУРСТВА ))))
Беренгар
Беренгар
сегодня в 14:42
Хорошо что Барселона спихнула этого зазвездившегося петушка.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:36
Путь научатся играть как Неймар тогда и будут диктовать свои условия а раз не могут то молчать в тряпочку.
Red_team
Red_team
сегодня в 14:24
Есть подозрение, что у него еще пара личных куртизанок в раздевалке есть, вот игроки и поднимают бунт =)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:20
Если так дальше пойдет, станет Неймар изгоем.......ну типа вроде Балотелли . Ну нельзя так откровенно борзеть!!!
Red_team
Red_team
сегодня в 14:20
Атмосфера накаляется, скоро арабский мыльный пузырь с грохотом лопнет, беру попкорн и спецодежду чтобы не заляпало и смотрю с удовольствием на сие зрелище =)
Overbeer
Overbeer
сегодня в 14:09
Не.. ну приезжать на тренировку с собственной сумкой- это уже не в какие ворота не лезет)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 14:09
Стринги тоже носит лишь Неймар ! Алвеш в бешенстве ! )))
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 14:01
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 13:55
    Начинается падение гопника на свое законное место.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 13:54
    Да не горячитесь господа, щас папа Неймар бизнес-план набросает тогда поймете что за "кот в мехаре" прибыл...)
    Будите на налоги Неймару ещё скидываться)))
    Cules2013
    Cules2013
    сегодня в 13:53
    Это, конечно, слухи, но доля правды в них точно есть.
    У нас уже есть один особенный тренер, теперь и игрок)
    Абу-Мухаммад Курбангаджиев
    Абу-Мухаммад Курбангаджиев
    сегодня в 13:49
    Лучше будет для игроков псж выкинут всем месте этого неймара и его дружка алвеса пока их руководство не продали или не выкинули😂😂😂 без обид фаны псж и глорам неймара
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
    сегодня в 13:48
    Все просто, не продлевайте контракт , и уходите из клуба
    sir-5
    sir-5
    сегодня в 13:43
    Кто же будет долго терпеть это заносчивое существо???
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