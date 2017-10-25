Игроки ПСЖ недовольны привилегированным положением Неймара в клубе

По информации прессы, футболисты ПСЖ недовольны привилегированным положением нападающего Неймара в команде.
По слухам, игрокам клуба запрещено вступать в жесткие единоборства с бразильцем на тренировках, а самому Неймару разрешается не отрабатывать в обороне во время матчей.
Также клуб выделил нападающему двух личных физиотерапевтов, чем не может похвастаться больше ни один игрок ПСЖ.
И в довершение картины: лишь Неймару в ПСЖ разрешается приезжать на игры и тренировки с сумкой собственного бренда, тогда как остальным игрокам приходится использовать клубную продукцию.
Ранее сообщалось, что между Неймаром и главным тренером команды Унаи Эмери есть недопонимание.
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А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ - ПО ГРАФИКУ ДЕЖУРСТВА ))))
А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ - ПО ГРАФИКУ ДЕЖУРСТВА ))))
Будите на налоги Неймару ещё скидываться)))
Будите на налоги Неймару ещё скидываться)))
У нас уже есть один особенный тренер, теперь и игрок)
У нас уже есть один особенный тренер, теперь и игрок)