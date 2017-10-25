Игроки ПСЖ недовольны привилегированным положением Неймара в клубе

По информации прессы, футболисты ПСЖ недовольны привилегированным положением нападающего Неймара в команде.

По слухам, игрокам клуба запрещено вступать в жесткие единоборства с бразильцем на тренировках, а самому Неймару разрешается не отрабатывать в обороне во время матчей.

Также клуб выделил нападающему двух личных физиотерапевтов, чем не может похвастаться больше ни один игрок ПСЖ.

И в довершение картины: лишь Неймару в ПСЖ разрешается приезжать на игры и тренировки с сумкой собственного бренда, тогда как остальным игрокам приходится использовать клубную продукцию.

Ранее сообщалось, что между Неймаром и главным тренером команды Унаи Эмери есть недопонимание.

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