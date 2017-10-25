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Рикардо Родригес: «Моя мечта - выиграть Лигу чемпионов»

сегодня, 14:29

Защитник «Милана» Рикардо Родригес признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов. 

«Моя мечта? Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов. Порой я думаю о том, как круто было бы иметь на руках такой трофей. Помимо этого, мне также хотелось бы выиграть чемпионат мира. Я прекрасно понимаю, что добиться этого со сборной Швейцарии будет нелегко, но никогда не говори „никогда“».

Напомним, что летом Рикардо Родригес присоединился к «Милану»

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ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:35
ШТА ?
ИНОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ )))
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