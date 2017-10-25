Габбьядини: «Не могу сказать, что я не думаю о возвращении в Италию"

Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбьядини признался, что скучает по Италии и ждет возвращения в Серию А.

«Сперва мой английский был не очень, но потом стало попроще, мои товарищи мне помогли. В „Саутгемптоне“ я чувствую себя хорошо, как и моя жена с сыном. В Италии была совершенно другая жизнь, мы круглосуточно могли гулять по набережной Неаполя. А здесь, в Англии, намного холоднее, поэтому нам приходится сидеть дома. Не могу сказать, что я не думаю о возвращении в Италию».

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