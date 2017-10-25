Президент ПСЖ: «Мне нечего скрывать»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи отметил, что совершенно спокоен после слушаний в прокуратуре Швейцарии, куда он был вызван в рамках расследования коррупции.

«Мне нечего скрывать. Я сам попросил приехать в Швейцарию, чтобы дать разъяснения прокуратуре. Мы встретились с генеральным прокурором. Если он снова захочет меня увидеть – снова встретимся. Я очень спокоен».

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