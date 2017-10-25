«Севилья» будет наказывать перекупщиков билетов на матч ЛЧ со «Спартаком»

Как сообщает пресс-служба «Севильи», руководство клуба будет наказывать перекупщиков билетов на матч Лиги чемпионов со «Спартаком».

«Руководство „Севильи“ может подвергнуть санкциям болельщиков, которые будут уличены в попытке перепродажи билетов на матч Лиги чемпионов против „Спартака“. В связи с тем, что билеты продаются в закрытом режиме, спекулянтам грозит наказание вплоть до аннулирования сезонных абонементов и клубных карт. Данные меры введены в связи с большим ажиотажем вокруг матча и направлены на борьбу с перекупщиками.

В день матча возле стадиона будут проводиться так называемые „контрольные закупки“ и негласный контроль за болельщиками, которые будут пытаться перепродать билеты. Все билеты, купленные по клубной карте или абонементу, будут иметь идентификационный номер, служба безопасности клуба может попросить предъявить наличие членской карты при входе на стадион. В случае отсутствия документа, билет также может быть аннулирован».



Напомним, что билетов на матч «Севилья» - «Спартак» в свободной продаже не будет, билеты смогут получить лишь владельцы абонементов.

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