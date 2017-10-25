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«Севилья» будет наказывать перекупщиков билетов на матч ЛЧ со «Спартаком»

сегодня, 14:59
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак01.11.2017 в 22:45 Не начался

Как сообщает пресс-служба «Севильи», руководство клуба будет наказывать перекупщиков билетов на матч Лиги чемпионов со «Спартаком». 

«Руководство „Севильи“ может подвергнуть санкциям болельщиков, которые будут уличены в попытке перепродажи билетов на матч Лиги чемпионов против „Спартака“. В связи с тем, что билеты продаются в закрытом режиме, спекулянтам грозит наказание вплоть до аннулирования сезонных абонементов и клубных карт. Данные меры введены в связи с большим ажиотажем вокруг матча и направлены на борьбу с перекупщиками.

В день матча возле стадиона будут проводиться так называемые „контрольные закупки“ и негласный контроль за болельщиками, которые будут пытаться перепродать билеты. Все билеты, купленные по клубной карте или абонементу, будут иметь идентификационный номер, служба безопасности клуба может попросить предъявить наличие членской карты при входе на стадион. В случае отсутствия документа, билет также может быть аннулирован». 

Напомним, что билетов на матч «Севилья» - «Спартак» в свободной продаже не будет, билеты смогут получить лишь владельцы абонементов. 

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 16:02
Обжегшийся на молоке - дует на воду)))
RDeanW
RDeanW ответил sir-5
сегодня в 16:01
sir-5:
Болельщики ЦСКА на этот год кассету порно уже посмотрели,в ЛЧ.А вот спартачам ,после порно в Питере,ещё предстоит вторая серия "Кабан в Европе".
перед каждой игрой это слушаем, спасибо)
sir-5
sir-5 ответил RDeanW
сегодня в 15:57
RDeanW:
"Данные меры введены в связи с большим ажиотажем вокруг матча" ну вы понимаете) если бы цска или зенит приехали, то и 1.5 калеки не собралось бы)
Болельщики ЦСКА на этот год кассету порно уже посмотрели,в ЛЧ.А вот спартачам ,после порно в Питере,ещё предстоит вторая серия "Кабан в Европе".
sir-5
sir-5
сегодня в 15:56
Бесполезно. Полсотни поросят всё равно пробьются через все препоны,тут им надо отдать должное.И попытаются нагадить своему "любимому клубу",ради сомнительной славы Герострата..
ДСА
ДСА
сегодня в 15:45
Надеются отыграться или считают что ГРАНД приедет.
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra
сегодня в 15:38
На бакланке никаких контрольных закупок быть не может, так как в принципе никто билеты не покупает.
Overbeer
Overbeer
сегодня в 15:28
надеюсь у каждого уважающего себя андалузца найдется красно-белый родственник))
da83
da83
сегодня в 15:21
Оно и понятно, как тут ажиотажу не быть- свиная коррида очень редкое зрелище.
TihonAlt
TihonAlt
сегодня в 15:14
Никого не щадят: ни своих, ни чужих)
RDeanW
RDeanW
сегодня в 15:11
"Данные меры введены в связи с большим ажиотажем вокруг матча"

ну вы понимаете) если бы цска или зенит приехали, то и 1.5 калеки не собралось бы)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:02
СЕВИЛЬЦЫ ХОТЯТ ПОСМОТРЕТЬ ЧТО ЭТО ЗА ЧУДО РАЗГРОМИЛО ИХ КОМАНДОЧКУ )))
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