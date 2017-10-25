Английская лига ответила Гвардиоле на критику мячей

Футбольная ассоциация Англии ответила главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который после матча Кубка Лиги с «Вулверхэмптоном» раскритиковал мячи, которыми играли футболисты.

«Мячи, используемые в Кубке Лиги в нынешнем сезоне, соответствуют техническим характеристикам мячей, которые используются во всех других чемпионатах. Эта спецификация соответствует стандартам качества, признанным ФИФА. Очевидно, что речь идет о субъективном восприятии. В целом же видно по результатам матчей, что мяч не сыграл особой роли. Но мы свяжемся с „Манчестер Сити“, чтобы понять озабоченность клуба».

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