Фанаты «Лацио» в знак протеста не посетят матч с «Болоньей»

Фанаты «Лацио» отказались от посещения матча чемпионата Италии с «Болоньей» из-за скандала, связанного с проявлением антисемитизма болельщиками римского клуба. Из-за этого «Лацио» может подвергнуться санкциям, а само руководство клуба резко негативно отреагировало на поведение своих фанатов, чем их обидело. Одна из ведущих групп фанатов «Лацио» Irriducibili Lazio в знак протеста не будет посещать матч с «Болоньей». Также эта группа призвала и других болельщиков поддержать бойкот.
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В клубе приняли соответствующие меры, а игроки выйдут на разминку в футболках с изображением Анны Франк. Фанаты в знак протеста на матч не придут. Отметим, что самому молодому участнику антисемитской акции фанатов «Лацио» — 13 лет.
«Мы вынуждены отказаться от поездки на матч с «Болоньей», чтобы не участвовать в этом медиацирке последних дней. Наш обычный метод поддержки команды может быть неправильно истолкован теми, кто хочет ещё больше навредить «Лацио» и его поклонникам.
В такой момент мы призываем всех болельщиков «Лацио» не оставаться в стороне, напомнив, что для нас самое главное – это благо «Лацио», — говорится в заявлении.
В клубе приняли соответствующие меры, а игроки выйдут на разминку в футболках с изображением Анны Франк. Фанаты в знак протеста на матч не придут. Отметим, что самому молодому участнику антисемитской акции фанатов «Лацио» — 13 лет.
«Мы вынуждены отказаться от поездки на матч с «Болоньей», чтобы не участвовать в этом медиацирке последних дней. Наш обычный метод поддержки команды может быть неправильно истолкован теми, кто хочет ещё больше навредить «Лацио» и его поклонникам.
В такой момент мы призываем всех болельщиков «Лацио» не оставаться в стороне, напомнив, что для нас самое главное – это благо «Лацио», — говорится в заявлении.