Фанаты «Лацио» в знак протеста не посетят матч с «Болоньей»

Фанаты «Лацио» отказались от посещения матча чемпионата Италии с «Болоньей» из-за скандала, связанного с проявлением антисемитизма болельщиками римского клуба. Из-за этого «Лацио» может подвергнуться санкциям, а само руководство клуба резко негативно отреагировало на поведение своих фанатов, чем их обидело. Одна из ведущих групп фанатов «Лацио» Irriducibili Lazio в знак протеста не будет посещать матч с «Болоньей». Также эта группа призвала и других болельщиков поддержать бойкот.

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