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Фанаты «Лацио» в знак протеста не посетят матч с «Болоньей»

сегодня, 18:08
БолоньяБолонья-:-ЛациоЛацио21:45 Не начался

Фанаты «Лацио» отказались от посещения матча чемпионата Италии с «Болоньей» из-за скандала, связанного с проявлением антисемитизма болельщиками римского клуба. Из-за этого «Лацио» может подвергнуться санкциям, а само руководство клуба резко негативно отреагировало на поведение своих фанатов, чем их обидело. Одна из ведущих групп фанатов «Лацио» Irriducibili Lazio в знак протеста не будет посещать матч с «Болоньей». Также эта группа призвала и других болельщиков поддержать бойкот.

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Klose_Miro
сегодня в 18:43
Не с проста началась эта шумиха, кто-то вставляет палки в колеса.
Timeless
сегодня в 18:39
Болельщики «Лацио» бойкотируют матч с «Болоньей» в 10-м туре итальянской Серии А из-за антисемитского скандала. После матча минувшего тура с «Кальяри» (3:0) ультрас «Лацио» оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские граффити и изображения еврейской девочки Анны Франк в футболке «Ромы», чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Второй мировой войны, стал бестселлером.

В клубе приняли соответствующие меры, а игроки выйдут на разминку в футболках с изображением Анны Франк. Фанаты в знак протеста на матч не придут. Отметим, что самому молодому участнику антисемитской акции фанатов «Лацио» — 13 лет.

«Мы вынуждены отказаться от поездки на матч с «Болоньей», чтобы не участвовать в этом медиацирке последних дней. Наш обычный метод поддержки команды может быть неправильно истолкован теми, кто хочет ещё больше навредить «Лацио» и его поклонникам.

В такой момент мы призываем всех болельщиков «Лацио» не оставаться в стороне, напомнив, что для нас самое главное – это благо «Лацио», — говорится в заявлении.
Кошк 47
сегодня в 18:36
Уважуха!
Василий 50
сегодня в 18:24
Чем меньше недоносков на стадионе, тем лучше нормальным болельщикам.
Serge Boykov
сегодня в 18:22
Бред,вы бы лучше команду поддерживали!!! Как Лацио стал идти в лидерах чемпионата и претендовать на призы,так фанаты выдумывают акции...похоже на заказ конкурентов,чтоб матч без зрителей был и команда могла потерять очки.
Don trambon
сегодня в 18:21
ой какие обидчивые, вы посмотрите на них. лучше бы массовую голодовку на годик другой устроили.
Брулин
сегодня в 18:17
салют фанатам Лацио!
Беренгар
сегодня в 18:14
Молодцы фанаты Лацио! Надо противостоять толерастической гадине!
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