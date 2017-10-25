«Бристоль Сити» из Чемпионшипа побеждал клубы АПЛ в этом сезоне чаще, чем «Кристал Пэлас»

Наблюдательные английские болельщики заметили любопытный факт: клуб Чемпионшипа «Бристоль Сити» в текущем сезоне одержал больше побед над командами Премьер-Лиги (3), чем «Кристал Пэлас» (2), который выступает в данном турнире.

Напомним, что вчера «Бристоль Сити» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:1 в матче 1/8 финала Кубка Лиги и вышел в следующий раунд турнира. Стоит отметить, что это уже 3-й скальп клуба АПЛ, снятый «горожанами» по мере продвижения по турнирной сетке - в предыдущих раундах были обыграны «Сток Сити» (2:0) и «Уотфорд» (3:2).

«Стекольщики» же в текущем розыгрыше АПЛ одержали лишь одну победу - над «Челси» (2:1) в рамках 8-го тура, а также обыграли «Хаддерсфилд Таун» в 3-м раунде Кубка Лиги.

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