Боксёр Огого пожаловался на расизм со стороны фаната «Норвича»

Бронзовый призер Олимпиады-2012 по боксу Энтони Огого пожаловался на расизм со стороны болельщика «Норвича» в матче Кубка Лиги с «Арсеналом». Спортсмен на трибунах поддерживал «Норвич», который в итоге уступил, а находившийся рядом фанат начал оскорблять Огого на почве расизма.

«Хуже всего то, что это был болельщик „Норвича“, который думал, что я поддерживаю „Арсенал“. Это отвратительно. Это показывает, насколько отсталые люди существуют».

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