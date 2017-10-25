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Боксёр Огого пожаловался на расизм со стороны фаната «Норвича»

сегодня, 19:42
АрсеналАрсенал2 : 1Норвич СитиНорвич СитиЗакончился в дополнительное время

Бронзовый призер Олимпиады-2012 по боксу Энтони Огого пожаловался на расизм со стороны болельщика «Норвича» в матче Кубка Лиги с «Арсеналом». Спортсмен на трибунах поддерживал «Норвич», который в итоге уступил, а находившийся рядом фанат начал оскорблять Огого на почве расизма.

«Хуже всего то, что это был болельщик „Норвича“, который думал, что я поддерживаю „Арсенал“. Это отвратительно. Это показывает, насколько отсталые люди существуют».

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Все комментарии
Максим8787
сегодня в 20:55
боксёр пожаловался, смешно
311
сегодня в 20:34
Этот Огого больше на латиноса похож, чем на негра!)
ст_прапорщик
сегодня в 20:30
либо болела канареек тормоз, либо боксёр надел красную футболку с мортирой на груди
dzvinka ответил Остапчук 67
сегодня в 20:25
Остапчук 67:
Дал бы ему в лицо и сообщил полиции, за что.
    Гус Пойет
    сегодня в 20:09
    Боксёр Огого пожаловался на расизм со стороны фаната Гыгыгы
    Остапчук 67
    сегодня в 20:09
    Дал бы ему в лицо и сообщил полиции, за что.
    Крейсер
    сегодня в 20:02
    Мог бы прямо на месте всё "уладить".
    В проходе догнал бы и ещё "уладил".
    На выходе из сектора точным пинком дослал бы "шар в лузу".
    И всё! Пустой сектор! Приятного просмотра!
    Ерден
    сегодня в 19:55
    Вот именно, прописал бы ему за стадионом, боксер называется
    фанат джигурды
    сегодня в 19:52
    Огого, как пожаловался!!!
    Don trambon
    сегодня в 19:46
    Ну и прописал бы ему, в чем проблема.
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