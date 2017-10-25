Боксёр Огого пожаловался на расизм со стороны фаната «Норвича»

Бронзовый призер Олимпиады-2012 по боксу Энтони Огого пожаловался на расизм со стороны болельщика «Норвича» в матче Кубка Лиги с «Арсеналом». Спортсмен на трибунах поддерживал «Норвич», который в итоге уступил, а находившийся рядом фанат начал оскорблять Огого на почве расизма.
«Хуже всего то, что это был болельщик „Норвича“, который думал, что я поддерживаю „Арсенал“. Это отвратительно. Это показывает, насколько отсталые люди существуют».
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В проходе догнал бы и ещё "уладил".
На выходе из сектора точным пинком дослал бы "шар в лузу".
И всё! Пустой сектор! Приятного просмотра!
В проходе догнал бы и ещё "уладил".
На выходе из сектора точным пинком дослал бы "шар в лузу".
И всё! Пустой сектор! Приятного просмотра!