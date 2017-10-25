«Арсенал» и «Ман Сити» обвиняют в нарушении регламента Кубка Лиги

Руководство «Норвич Сити» намерено потребовать объяснений от футбольной лиги Англии за возможное нарушение правил «Арсеналом» в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

Дело в том, что во вчерашнем поединке «канониры» использовали 4 замены, причем две из них были совершены в дополнительное время. Командам с недавнего времени в кубковых матчах разрешено производить четвертую замену, но согласно правилам, в экстра-таймах у клубов есть лишь по одной возможности освежить игру футболистом со скамейки запасных - на случай, если все три замены были истрачены еще в основное время матча.

Судья, тем не менее, посчитал такое развитие событий легитимным. Стоит отметить, что подобное случилось и в другом матче вчерашнего вечера - «Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон».

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