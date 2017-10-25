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«Арсенал» и «Ман Сити» обвиняют в нарушении регламента Кубка Лиги

сегодня, 10:18

Руководство «Норвич Сити» намерено потребовать объяснений от футбольной лиги Англии за возможное нарушение правил «Арсеналом» в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

Дело в том, что во вчерашнем поединке «канониры» использовали 4 замены, причем две из них были совершены в дополнительное время. Командам с недавнего времени в кубковых матчах разрешено производить четвертую замену, но согласно правилам, в экстра-таймах у клубов есть лишь по одной возможности освежить игру футболистом со скамейки запасных - на случай, если все три замены были истрачены еще в основное время матча.

Судья, тем не менее, посчитал такое развитие событий легитимным. Стоит отметить, что подобное случилось и в другом матче вчерашнего вечера - «Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон».

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Все комментарии
Олег Пастушков
сегодня в 11:44
Технические. Однозначно. За такими вещами следить надо строго. А то завтра забудут, что на поле 11 игроков, а не 14 выпускать надо.
ошалевший
сегодня в 11:36
наказывать надо,не захотел использовать все замены в основное время,нефиг и 4ой пользоваться,совсем оборзели уже,им помогают,а они опять ушлость свою показывают
Капитан Смoллетт
сегодня в 11:36
лысый физрук без нарушений правил ну никак не может...
AmIIIeR89 ответил manutd navsegda
сегодня в 11:31
manutd navsegda:
Вопросы к судье Арсенал и Сити тут не причем!
Незнание законов не освобождает от ответственности, так что еще как при чем
manutd navsegda
сегодня в 11:21
Вопросы к судье Арсенал и Сити тут не причем!
нечитайло
сегодня в 11:13
Зактн есть закон
Robbaggio
сегодня в 11:02
Напридумывали нововведений, а теперь сами в них разобраться не могут
n1ger0k
сегодня в 11:00
по техническому им ! ))
Василий 50
сегодня в 10:55
Ничего не будет.
Внесут уточняющее изменение в регламент, этим все и закончится.
Murad0202
сегодня в 10:51
Клубы причем тут? Пусть судей наказывают за непрофессионализм и незнания правил. Это все равно, что судья на суде скажет ответчику: "Предъявите свой иск ответчику стоя рядом с ним", а потом если истец допустим нанесет вред ответчику, то в этом случае должны в первую очередь наказывать судью за несоблюдение правил, ибо он должен следить за порядком суда (матча). Может пример не очень удачный, но суть, думаю, вы поняли. А клубы - максимум оштрафовать. Серьезного наказания не должно быть.
ДСА
сегодня в 10:50
Значит можно требовать переигровок.
sihafazatron
сегодня в 10:22
Надо судей наказывать
Шуnя771
сегодня в 10:21
Это нарушение - всех собрать и заставить выучить правила, а на переигровку пригласить Карасева, в качестве Главного рефери!))
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