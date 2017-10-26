Алли стал четвертым игроком АПЛ, забившим более 20 голов в 2017 году

Гол Деле Алли не помог «Тоттенхэму» пройти «Вест Хэм» в Кубке Лиги, однако впечатляющая результативность полузащитника «шпор» позволила ему войти в список лучших голеадоров, играющих в английской Премьер-Лиге.

Алли стал только четвертым футболистом АПЛ, который вколотил более 20 мячей в 2017 году во всех турнирах. Больше голов забивали только нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и нападающий «Эвертона»/«Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

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