«Лацио» обыграл в гостях «Болонью»

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Болонью».
Болонья, стадион «Ренато Далл’Ара»
«Болонья» - «Лацио» - 1:2 (0:2)
Голы: Лулич 50 (автогол) – Милинкович-Савич 4, Лулич 28.
Нереализованный пенальти: Иммобиле 20.
«Болонья»: Миранте, Де Майо, Крафт, Хеландер, Масина, Кризетиг (Фаллетти 70), Верди, Донса (Надь 42), Пульгар, Дестро, Крейчи (Оквонково 80).
Главный тренер: Роберто Донадони.
«Лацио»: Стракоша, Раду, де Врей, Баштуш, Марушич (Габаррон 89), Лукас, Лулич (Лукаку 64), Пароло, Луис Альберто (Нани 73), Милинкович-Савич, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Масина 19, Баштуш 55, Раду 72, Фаллетти 85.
Судья: Масса (Италия).
В другом матче «Милан» обыграл «Кьево».
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"Дома и стены помогают" - это точно о нашем сегодняшнем сопернике. "3 штанги в первом тайме" или "тотальное невезение Чиро Иммобиле".
Лулич, капитан, один из самых опытных и авторитетных футболистов в команде, не должен так реагировать на замену.
Ну и дальше по графику несчастный Бенневенто, надеюсь мы не станем первой командой подарившей им очки :)
"Дома и стены помогают" - это точно о нашем сегодняшнем сопернике. "3 штанги в первом тайме" или "тотальное невезение Чиро Иммобиле".
Лулич, капитан, один из самых опытных и авторитетных футболистов в команде, не должен так реагировать на замену.
Ну и дальше по графику несчастный Бенневенто, надеюсь мы не станем первой командой подарившей им очки :)
С победой!
С победой!