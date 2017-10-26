Луан, которым интересовался «Спартак», оформил дубль в полуфинале Кубка Либертадорес

Бразильский клуб «Гремио» на выезде одержал победу над «Барселоной» из Гуаякиля в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес (3:0). Нападающий «Гремио» Луан, которым этим летом активно интересовался московский «Спартак», отличился двумя забитыми мячами. Ещё один гол бразильцев забил Мендеш Эдилсон.

Ответный поединок между командами состоится в Порту-Алегри 2 ноября.

Напомним, недавно бразильский агент Жаир Канту Пешото сообщил, что Луан может перебраться в «Спартак» этой зимой.

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