«Атлетико» не смог обыграть «Эльче» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» сыграл вничью с «Эльче».
Эльче, стадион «Мануэль Мартинес Валеро»
«Эльче» - «Атлетико» - 1:1 (0:1)
Голы: Лоло Пла 52 (пен) – Томас 17.
«Эльче»: Вальехо, Альбакар, Голобарт, Верду, Флорес (Текио 76), Бенито, М. Санчес (Самба 69), И. Санчес, Калеро, Лоло Пла (Бенья 57).
Главный тренер: Висенте Мир.
«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Хименес, Гонсалес, Эрнандес, Фернандес, Гайтан, Томас (А. Мойя 59), Баре (Сауль 59), Торрес, Вьетто.
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Верду 54, Бенито 56, Голобарт 67, Сауль 75.
Судья: Хавьер Эстрада.
Ранее «Барселона» обыграла «Мурсию».
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