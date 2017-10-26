Президент ПСЖ намерен приобрести «Истанбул»

Турецкая пресса сообщила о том, что президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи, владеющий компанией beIN SPORTS, намерен приобрести еще один клуб — «Истанбул Башакшехир». Сообщается, что стороны ударили по рукам, и о сделке будет объявлено в январе.

Отметим, что beIN SPORTS владеет правами на телетрансляцию матчей турецкой Супер-Лиги в течение пяти лет.

В чемпионате Турции «Истанбул» занимает пятое место, а после матча 3-го тура Лиги Европы с «Хоффенхаймом» занимает последнюю cтрочку в турнирной таблице группы C.

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