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Президент ПСЖ намерен приобрести «Истанбул»

сегодня, 08:27

Турецкая пресса сообщила о том, что президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи, владеющий компанией beIN SPORTS, намерен приобрести еще один клуб — «Истанбул Башакшехир». Сообщается, что стороны ударили по рукам, и о сделке будет объявлено в январе.

Отметим, что beIN SPORTS владеет правами на телетрансляцию матчей турецкой Супер-Лиги в течение пяти лет.

В чемпионате Турции «Истанбул» занимает пятое место, а после матча 3-го тура Лиги Европы с «Хоффенхаймом» занимает последнюю cтрочку в турнирной таблице группы C.

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ДАША Д
сегодня в 09:01
Сорит деньгами на право и на лево.
barc-f.
сегодня в 09:01
Толку то от того что в мешки вливают столько денег и покупают столько звезд? Все равно рано или поздно придет расплата и клеймом на всю оставшуюся жизнь в истории клуба будет какой-нибудь счет 6:1 от Барселоны и вылет из еврокубков после победы в первом матче 4:0.)

Лучше бы вкладывал деньги в судей. Это гораздо эффективнее, что доказал президент Реала Перес взяв две левых ЛЧ подряд и главные награды по итогам года для португальского замыкателя.)
Казанский
сегодня в 08:44
Чем бы шейх не тешился,лишь бы вторая жена не плакала (арабская поговорка)
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