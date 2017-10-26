Снова диктуют моду. Серия А вернулась!

Начали набирать очки в еврокубках, собрали молодых и талантливых, возвращают на трибуны болельщиков и возрождают грандов – «Соккер.ру» рад за итальянский футбол.

Выбрали результативный футбол

Первая причина, почему можно с радостью для поклонников хорошего футбола констатировать возвращение итальянского чемпионата – результативность. Зрелищность привлекает внимание, красивые атаки и голы – радуют и заставляют с интересом следить за командами. 2.92 гола за игру – дикая результативность нового сезона. Она практически повторяет прошлогоднюю, когда было 2.96. Рост зафиксировали, от показателя в 2.58 уверенно оттолкнулись и всплывают на поверхность.

Здесь и сейчас в Италии забивают больше, чем во всех ведущих лигах планеты. Причем те же немцы отстают довольно сильно – 2.57 мяча за игру, а звездам Испании (2.73) и Франции (2.69) надо попотеть, чтобы угнаться за Иммобиле, Дибалой и Мертенсом. Серия А, поставив на результативный футбол с яркими поворотами – например, в двух последних матчах «Ювентуса» забито 13 голов, убивает двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, развенчивают миф о «скучности». Во-вторых, оживляют интерес к играм в самой Италии. И не только «сапог» подключился к онлайн-трансляции!

Снова набирают очки в Европе

Скорее всего, Серия А выйдет на второе место в рейтинге УЕФА через год. На дворе конец октября, а итальянские клубы уже набрали половину от рекордного количества баллов в еврокубках за последние пять лет. Все шесть команд от Серии А продолжают борьбу в Лигах чемпионов и Европы. Пусть «Ювентус» проиграл «Барселоне», но Италия набрала больше пунктов, чем Испания. Что позволяет уступать только англичанам в этом сезоне. Опережают даже делегацию со «Спартаком» и «Зенитом», невзирая на успехи российских клубов.

Впервые за семь лет – семь долгих лет, Италия вернулась в тройку в рейтинге ассоциаций УЕФА. Тут, конечно, без поражений немецких клубов не обошлось, но поскольку сейчас между Серией А и Лигой 1 из Франции пропасть в 16 пунктов, то топ-4 можно уверенно отделять от всех остальных. Более того, Италия в этом сезоне еще поборется с Англией за второе общее место по итогам пяти лет. Ведь отрыв маленький, англичане умеют начудить в Европе, а через год потеряют 3.6 баллов форы! Так что Серия А может обойти АПЛ по европейским успехам последних лет, невзирая на отсутствие побед в финалах еврокубков с 2010 года.

Вернули интерес болельщиков

Итальянский футбол становится модным среди итальянских подростков. И не все они используют фотографию Анны Франк – девочки, умершей в немецком концлагере, чтобы издеваться над соперниками, как некоторые малолетние фанаты «Лацио». Многие просто начали ходить на футбол – средняя посещаемость Серии А прошлого и этого сезона отличается на две тысячи болельщиков в среднем за игру. Стагнация сменилась ростом – приятно.

В чем причина? Она комплексная. Во-первых, снова пошли на футбол в Милане, даже «россонери» собирают по 50 тысяч в среднем, «Интер» - 59 тысяч зрителей (а было 46, прирост впечатляющий). Во-вторых, даже в «Неаполе» средний показатель вырос на целых восемь тысяч за сезон! Учитывая, что в начале века поединки Серии А в среднем посещало по 29 тысяч зрителей на матч, а затем показатели упали до 18 тысяч, нынешний небольшой рост – приятная тенденция. 24 тысячи в среднем для страны с экономическими проблемами – отличный результат.

Поставили на правильных коучей

Класс тренеров на многое влияет, «Манчестер Сити» до Гвардиолы и сейчас – совсем разные команды. Менеджер в Италии всегда был фигурой культовой. Но не обязательно ждать прихода гения и революционера, вроде Сакки, чтобы вернуть для наставников тамошней школы утраченные позиции. Даже Аллегри, побывавший в молодости на правах нынешнего Монтеллы, с «Миланом» становился чемпионом. И за шесть лет Макс здорово подрос. Сейчас, перестраивая «Ювентус» по второму кругу, захаживает в финалы ЛЧ.

Расцветает Сарри, который не стал министром финансов Италии, но возглавляет одну из самых красивых команд года – «Наполи». Спаллетти оправился от шока после общения с добрыми футболистами «Зенита» - возвращает «Интер» на вершину. У Лучано получается, ведь дело не только в качественной защите или Икарди. Если бы Монтелла сделал то же самое в «Милане», а Ди Франческо подправил дела «Ромы», то их бы хвалили так, как Симоне Индзаги за талантливую работу с «Лацио». И Джампаоло в «Сампдории», и Гасперини в «Аталанте», и Михайлович в «Торино» - наставники, у которых бывают озарения.

Покупают игроков и не продают звёзд

Самая богатая и покупающая лига мира известна – АПЛ. Но кто тратит на новичков больше всех из остальных? Правильный ответ – Серия А. Даже сумасшедшие приобретения ПСЖ не позволили Франции сбить со второй позиции итальянцев, которые потратили за прошлое лето 827 млн. евро. И хотя клубы Серии А продали футболистов на 700 млн. евро, многие крупные трансферы были внутренними, как переходы Бонуччи или Бернардески.

При этом таких потерь, как Салах, было мало. Баланс покупок и продаж в Италии пять лет отрицательный, то есть суммарно клубы чаще покупают, чем продают. Получается, если вы возьмете список героев прошлого сезона – а именно его проматривали покупатели прошлым трансферным летом, то увидите, что Джеко не в «Зените», Мертенс не в «Челси», Инсинье тоже не покинул Неаполь. Алекс Сандро, Белотти, Дибала, Наингголан, Пьянич и Икарди отказали покупателям, хотя предложения были царскими.

Развернули борьбу за чемпионство

Глобально Серия А, если «Ювентус» выиграет «скудетто» еще раз, лишь потеряет, не приобретет. Это будет значить, что Аллегри выкрутился, что с Дибалой они не ссорятся – на это намекают итальянские журналисты, что команда провожает Буффона на пенсию с еще одной золотой медалью. Но лучше бы выиграл другой клуб. Если «Наполи» останется на вершине - получится праздник для Юга Италии, если «Интер» - историческая трагедия для команды из Неаполя и возвращение на арену еще одного гранда.

Конкуренты явно готовы покусать «Ювентус». Команда Аллегри не позволяет себе фокусы прошлого сезона. Но при этом отстают, ведь «Наполи» и «Интер» выдают сказочные старты, а «Лацио» обыграл чемпиона в гостях. Дело не в том, что «Ювентус» опустился – в прошлом году у них было на один пункт меньше. Дело в том, что «Интер» прибавил на том же отрезке на 12 пунктов, «Лацио» - на семь, «Наполи» - на восемь. Даже «Рома» на самом деле набрала сейчас лишь на пункт меньше, чем со Спаллетти, просто конкуренты рванули вперед.

Нашли молодых и талантливых

Нынешний состав сборной Италии проиграет при сравнении с золотым составом команды Липпи на чемпионате мира 2006 года. Но при этом в Серии А снова играют футболисты, способные влиять на ход истории. Причем сейчас средний возраст игроков Серии А – 26.3 года. Всего на год больше, чем в Бундеслиге. Но при этом футболисты из Италии моложе коллег из Англии на год! Дибала, Луис Альберто, Икарди, Сусо, Андре Силва, Милинкович-Савич, Белотти, Шкриньяр, Бентанкур, Доннарумма, Конти и Кьеза – молодые ребята.

Иммобиле, Мертенсу, Гуламу, Перишичу, Пьяничу, Сандро и Игуаину больше лет, но пока нет тридцати. Для Италии непривычно видеть на поле шестнадцатилетнего, и когда Пеллегри из «Дженоа» сделал дубль, то растрогал не только отца. Раз в турнире выступает так много футболистов, которые могут скоро стать мегазвездами, то сама Серия А становится продуктом с растущей ценой. Телевизионный контракт на три сезона только за рубеж сумели продать за 1.1 млрд. евро. И хотя Де Лаурентис назвал сумму «оскорбительной», итальянцы удвоили доходы.

Для разгона на три года этих денег вместе с китайскими и американскими инвестициями должно хватить. Хотя, конечно же, все положительные тенденции надо в ближайшие годы закрепить и подтвердить на поле – «Милан» и «Лацио» должны расти дальше. «Интер» и «Наполи» - не сбавлять. Пора бы увидеть успехи в Европе не только от «Ювентуса». Но Серия А определенно ожила и снова становится модной, с чем можно поклонников тамошних клубов и просто хорошего футбола поздравить.