Лихтштайнер не поддержал Аллегри в голосовании за тренера года

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер находится не в лучших отношениях с наставником «бьянконери» Массимилиано Аллегри. Напомним, что тренер принял решение не включать футболиста в заявку на матчи Лиги чемпионов. Согласно информации итальянских СМИ, Лихтштайнер не проголосовал за специалиста в голосовании за лучшего тренера года по версии ФИФА. Игроку доверили такую возможность на правах капитана сборной Швейцарии.

Штефан отдал предпочтение Зинедину Зидану, Диего Симеоне и Маурисио Почеттино. В голосовании за лучшего футболиста защитник отдал свой голос Криштиану Роналду и Серхио Рамосу. Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил от Лихтштайнера голос в номинации «лучший спортсмен-мужчина».

Напомним, что в итоге лучшим тренером года был признан Зинедин Зидан.

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