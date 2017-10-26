«Ювентус» повторил рекорд 66-летней давности, забив 31 гол в десяти первых турах Серии А

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Кубок Либертадорес
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. Премьер-Лига U21
Испания. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 15 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
12:01
«Барселона» готова сменить название стадиона за €340 млн3
10:51
Хомуха: «Слова Путина о легионерах в „Зените“? Абсолютно уместное и оправданное замечание»46
09:44
Глушаков: «„Зенит“ звал к себе трижды, просто мне не нравятся голубые цвета»135
08:36
В. Денисов: «„Спартаку“ — Кубок, „Локомотиву“ — чемпионат? Я за подобную рокировку»85
08:27
Президент ПСЖ намерен приобрести «Истанбул» 13
12:03
Мутко: «Попробуем развести по времени матчи Россия - Испания и Аргентина - Нигерия»0
11:54
Ионицэ продлил контракт с Кальяри до 2021 года0
11:45
Каталонский отель, где остановится «Реал», будет усиленно охраняться3
11:39
Мутко: «Ужесточим меры за незаконную продажу билетов на ЧМ-18»4
11:30
Сборная Испании сыграет с Англией в финале юношеского чемпионата мира1
11:29
Матч открытия Евро-2020 может пройти в Санкт-Петербурге8
11:21
Кронке не планирует продажу «Арсенала»5
11:11
Д. Реднапп: «„Тоттенхэм“ отнесся к Кубку Лиги слишком высокомерно»1
10:55
«Барселона» готова предложить за Кулибали €50 млн 7
10:44
Для детей-сирот сегодня стартовал турнир «Будущее зависит от тебя»4
10:40
«Интер» проведет зимнюю трансферную кампанию без размаха8
10:29
Лихтштайнер не поддержал Аллегри в голосовании за тренера года6
10:28
«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Де Хеа1
10:12
Рудаков: «Рассчитываем на качественное судейство в матче с ЦСКА»17
09:35
Алли стал четвертым игроком АПЛ, забившим более 20 голов в 2017 году2
09:27
Конте: «В целом, Канте уже готов вернуться в состав „Челси“»4
09:08
Глушаков: «Многие недооценивают Кубок России, а я считаю этот трофей престижным»36
09:00
В. Денисов: «Возможно, противостоять признанным лидерам „Локомотиву“ проще»9
08:56
Зидан: «Пока не могу точно сказать, когда Бэйл будет готов играть»5
08:15
Хайнкес: «Победа над „Лейпцигом“ невероятно важна»4

«Ювентус» повторил рекорд 66-летней давности, забив 31 гол в десяти первых турах Серии А

сегодня, 11:02
ЮвентусЮвентус4 : 1СПАЛСПАЛМатч завершен

Разгромив СПАЛ в 10-м туре Серии А, «Ювентус» стал самой результативной командой чемпионата Италии за последние 66 лет. На счету «бьянконери» 31 мяч, следовательно клуб в среднем забивал более трех голов в каждом из первых десяти матчей внутреннего первенства.

Ранее того же результата достиг сам «Ювентус» в сезоне-1951/52. В том розыгрыше чемпионата клуб из Турина забил 98 голов, завоевав Скудетто.

Тем не менее, сейчас «бьянконери» делят третье и четвертое места с «Лацио».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
sir_Alex
сегодня в 11:40
Кто, кроме них? Никто!
Алсидес Гиджиев
сегодня в 11:37
Мощно
Алексей Буренин
сегодня в 11:28
Надо бтть этот рекорд
Остапчук 67
сегодня в 11:21
Рекорд это хорошо, но пора выползать с четвертого места.
moskwa 09
сегодня в 11:18
ну и хорошо,что не на первом,хоть и болею за юве,но хочется посмотреть на них в роли догоняющих
Overbeer
сегодня в 11:07
Ювентус должен проставиться Удинезе))
Serge Boykov
сегодня в 11:06
Ещё бы не пропускал столько и был бы на первой строчке с Наполи!)
КЭТиК
сегодня в 11:06
Рекорд есть, а первого места пока нет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100