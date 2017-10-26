«Ювентус» повторил рекорд 66-летней давности, забив 31 гол в десяти первых турах Серии А

Разгромив СПАЛ в 10-м туре Серии А, «Ювентус» стал самой результативной командой чемпионата Италии за последние 66 лет. На счету «бьянконери» 31 мяч, следовательно клуб в среднем забивал более трех голов в каждом из первых десяти матчей внутреннего первенства.

Ранее того же результата достиг сам «Ювентус» в сезоне-1951/52. В том розыгрыше чемпионата клуб из Турина забил 98 голов, завоевав Скудетто.

Тем не менее, сейчас «бьянконери» делят третье и четвертое места с «Лацио».

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