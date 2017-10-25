«Наполи» снова стал лидером Серии А

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Дженоа» и опередил «Интер».
Генуя, стадион «Луиджи Феррари»
«Дженоа» - «Наполи» - 2:3 (1:2)
Голы: Таарабт 4, Иццо 76 – Мертенс 14, Мертенс 30, Зуканович 60 (автогол).
В другом матче «Милан» обыграл «Кьево».
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Они надеялись, что Наполи стратит. Зен-ака пишет, что смотрел Кьево-Милан. Уверен, что врёт и смотрел Дженоа-Наполи, особенно радовался первому голу Дженоа, а зря. Он грифонов и сглазил. Аха-ха)
Они надеялись, что Наполи стратит. Зен-ака пишет, что смотрел Кьево-Милан. Уверен, что врёт и смотрел Дженоа-Наполи, особенно радовался первому голу Дженоа, а зря. Он грифонов и сглазил. Аха-ха)
Алкаш Сёмин вам ещё покажет кузькину мать)
Алкаш Сёмин вам ещё покажет кузькину мать)
Главное не давать глистам даже понюхать первое место. Лучше пусть у первого понюхают. Аха-ха)
Главное не давать глистам даже понюхать первое место. Лучше пусть у первого понюхают. Аха-ха)