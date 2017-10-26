Моуриньо и Люк Шоу не общаются друг с другом

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо напряженные отношения с защитником команды Люком Шоу, сообщают в Англии. По слухам, тренер и футболист даже не общаются между собой.

Сам португалец ранее говорил, что Шоу нужно улучшать свою игру. В текущем сезоне 22-летний бек появлялся на поле только в Кубке Лиги, получив там лишь несколько игровых минут.

Шоу перешел в МЮ летом 2014 года за 33.7 млн евро.

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