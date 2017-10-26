Оба стыковых матча между Грецией и Хорватией пройдут без гостевых болельщиков

Оба стыковых матча за право выхода на ЧМ-2018 между сборными Греции и Хорватии пройдут без присутствия гостевых болельщиков на стадионах. Об этом сообщают федерации футбола стран.

Как известно, греческие фанаты поддерживают дружеские отношения с сербами, которые, в свою очередь, находятся в очень напряженных отношениях с хорватами. В связи с этим в целях безопасности стороны решили не продавать билеты на игры болельщикам гостей. Исключение будет сделано только для официальных представителей делегаций.

9 ноября команды встретятся в Загребе, а ответный поединок намечен на 12 ноября.

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