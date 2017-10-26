Венгер призвал акционеров «Арсенала» поддержать команду

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер попросил акционеров клуба быть вместе с командой.

«Мои жажда побед и приверженность клубу сегодня сильнее, чем когда-либо. Я задаю себе очень много вопросов. Не волнуйтесь, я буду каждый год размышлять над тем, куда иду.

В настоящий момент я хочу побеждать в каждом матче и завоевывать трофеи. Не думайте, что я не знаю, как это важно.

Прошу акционеров только об одном: будьте вместе с командой. Мы примем вердикт в конце сезона, но в этой команде что-то есть. У нас есть шанс.

При любых обстоятельствах я буду оставаться вечным фанатом „Арсенала“».

Руководство клуба пока не планирует расставаться с Венгером.

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