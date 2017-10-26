Хамес Родригес и Бернат вернулись в общую группу «Баварии»

После вчерашней победы над «Лейпцигом» в Кубке Германии сегодня «Баварию» ждали еще две хорошие новости. В четверг к тренировкам в общей группе приступили защитник команды Хуан Бернат, пропустивший три месяца из-за травмы голеностопа, а также хавбек Хамес Родригес, залечивший повреждение спины. Оба игрока будут в строю к субботней встрече все с тем же «Лейпцигом» в чемпионате.

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