Руни красил скамейки в качестве наказания за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни продолжает свои исправительные работы, которые он получил в качестве наказания за вождение в нетрезвом виде. После работы в доме престарелых англичанин приступил к покраске скамеек в Чешире. Сегодня Руни прибыл на место в 9:30 утра и приступил к делу. В общей сложности футболисту придется заниматься подобной деятельностью в течение ста часов.

«Руни вышел из своей „Ауди“ и выглядел несчастным. Один из уборщиков попытался с ним заговорить, но Уэйн прошел мимо, будто не заметив его», — сказал один из очевидцев.

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