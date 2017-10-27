Боссы «Лацио» оценивают Милинкович-Савича в 100 млн евро

По информации итальянских СМИ, «Лацио» не намерен продавать своего полузащитника Сергея Милинкович-Савича менее чем за 100 млн евро.

Напомним, что в услугах 22-летнего хавбека заинтересован целый ряд топ-клубов Европы, среди которых называются «Манчестер Сити», «Ювентус», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что данный список пополнился и ПСЖ, где хотят найти сильного исполнителя в среднюю линию.

Милинкович-Савич является одним из лидеров римского клуба, потому боссы «орлов» постараются вытрясти из казны потенциального покупателя как можно больше денег.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте