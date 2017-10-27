Коутиньо отказал ПСЖ ради «Барселоны»

ПСЖ хотел переманить к себе полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, однако попытка парижан, похоже, провалилась.

Французский клуб контактировал с бразильцем и его представителями и предложил Коутиньо переехать в Париж после чемпионата мира в России. Однако хавбек ответил отказом, так как хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте