Коутиньо отказал ПСЖ ради «Барселоны»

ПСЖ хотел переманить к себе полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, однако попытка парижан, похоже, провалилась.
Французский клуб контактировал с бразильцем и его представителями и предложил Коутиньо переехать в Париж после чемпионата мира в России. Однако хавбек ответил отказом, так как хочет продолжить карьеру в «Барселоне».
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Зачем тегах два раза Ливерпуль?
Не лучше ли Барселону прописать?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1019664.shtml
Зачем тегах два раза Ливерпуль?
Не лучше ли Барселону прописать?
Куда им еще и Коутиньо, на лавку посадить?
Куда им еще и Коутиньо, на лавку посадить?