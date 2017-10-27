«Ювентус» может отдать Пьяцу в аренду

Вингер «Ювентуса» Марко Пьяца, скорее всего, зимой будет отдан в аренду.
Футболист восстановился от своего повреждения крестообразных связок колена, однако пока не будет играть даже за молодежную команду «Юве». Поговаривают, что у хорвата наметились некоторые психологические проблемы.
Учитывая высокую конкуренцию в атаке «Юве», Пьяца, видимо, будет получать практику в другом клубе. В СМИ были сообщения о «Фиорентине».
22-летний футболист перешел в «Ювентус» летом 2016 года за 23 млн евро.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все как в один голос говорили что он полировать там скамейку будет,а он все равно пошёл туда
Все как в один голос говорили что он полировать там скамейку будет,а он все равно пошёл туда